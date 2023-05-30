Partilerin 28. dönem milletvekili sayıları
Türkiye, seçim maratonunu tamamladı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrasında YSK Başkanı Ahmet Yener'den yeni bir açıklama geldi. YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.
14 Mayıs'taki seçimlerde toplam 60 milyon 774 bin 565 seçmen oy kullandı. Kayıtlı seçmenlerden 53 milyon 994 bin 11'i sandığa gitti, 52 milyon 627 bin 866'sı geçerli sayıldı.
Hangi partinin ne kadar kaç milletvekili var?
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 268,
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 169
- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 61
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 50,
- İYİ Parti 43
- Yeniden Refah Partisi (YRP) 5,
- Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4
Milletvekilleri ne zaman yemin edecek?
TBMM İçtüzüğünün "İlk toplantı, andiçme ve göreve başlama" başlıklı üçüncü maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak.
Ant içme, her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okumasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içebilecek.
Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.
TBMM'nin ilk oturumunu kim yönetecek?
Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak.
2018 seçimi AK PARTİ, MHP, CHP, HDP, İYİ PARTİ, TİP partilerin kaç milletvekili vardı?
24 Haziran 2018 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 48
İYİ PARTİ 3
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1