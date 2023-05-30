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YSK kesin sonuçları açıkladı: En çok milletvekili sayısı AK Parti’de

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi. Milletvekili genel seçimlerine katılım oranı %87.85 oranında gerçekleşti. YSK kesin sonuçlarına göre En çok milletvekili 268 ile AK Parti çıkardı. CHP Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti, YRP, TİP kaç milletvekili çıkardı? İşte seçim sonuçlarına göre partilerin Meclis’teki sandalye sayıları.

14:43 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Partilerin 28. dönem milletvekili sayıları

Partilerin 28. dönem milletvekili sayıları

Türkiye, seçim maratonunu tamamladı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrasında YSK Başkanı Ahmet Yener'den yeni bir açıklama geldi. YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

14 Mayıs'taki seçimlerde toplam 60 milyon 774 bin 565 seçmen oy kullandı. Kayıtlı seçmenlerden 53 milyon 994 bin 11'i sandığa gitti, 52 milyon 627 bin 866'sı geçerli sayıldı.

Hangi partinin ne kadar kaç milletvekili var?

  1. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 268,
  2. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 169
  3. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 61
  4. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 50,
  5. İYİ Parti 43
  6. Yeniden Refah Partisi (YRP) 5,
  7. Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4

Milletvekilleri ne zaman yemin edecek?

TBMM İçtüzüğünün "İlk toplantı, andiçme ve göreve başlama" başlıklı üçüncü maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak.

Ant içme, her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okumasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içebilecek.

Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

TBMM'nin ilk oturumunu kim yönetecek?

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. İkinci derecede en yaşlı üye, Başkanvekilliği görevini yerine getirecek. En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak.

2018 seçimi AK PARTİ, MHP, CHP, HDP, İYİ PARTİ, TİP partilerin kaç milletvekili vardı?

24 Haziran 2018 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 48

İYİ PARTİ 3

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1



Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışmakta. 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile 600 milletvekili Meclis’e girdi. Milyonlarca seçmen 13. cumhurbaşkanını seçemek için sandık başında gitti. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları sorguluyor. 2 milyon yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi aday ne kadar oy aldı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu kazandı? 2. Tur Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

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