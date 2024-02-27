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Hatay Belen deprem konutları hıza yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 296 konut yapılıyor. Peki Hatay Belen deprem konutları ne zaman bitecek, son durum nedir?

13:20 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Hatay Belen deprem konutlarında sona gelindi
Hatay Belen deprem konutlarında sona gelindi
Depremlerden etkilenen
'ın Belen ilçesinde afet konutlarının inşası sürüyor. Gedik Mahallesi'nde haziranda temeli atılan ve 3+1 olarak inşa edilen 14 blok, yüzde 65 seviyesine geldi. Konutların bulunduğu alanda 4 iş yerinin de yapımı devam ediyor.

Hatay Belen deprem konutlarında son durum nedir?

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, deprem konutlarının bir an önce bitirilip afetzedelere teslim edilmesi için çalıştıklarını dile getirdi. Bölgede kaba inşaatların tamamlandığını aktaran Yılmaz, çevre düzenlemesinin ise devam ettiğini söyledi. Kaymakam Yılmaz, konutlardan 83'ünün kurasının çekildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölgede şu anda birinci etapta 296 konut ihalesi yapıldı. Bunun yanında 4 de iş merkezimiz var. Çalışmalar şu anda yüzde 65 seviyelerinde. Kısa zamanda tamamını teslim etmeyi düşünüyoruz. 83'ünün kurası çekildi. Tüm kurumlar burada işbirliğiyle çalışıyorlar. Hedefimiz, birinci etabın tamamını nisan ayının başında teslim etmek."


#Hatay
#Belen deprem konutları
#TOKİ
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