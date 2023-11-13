Hava durumu
Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL? 13 KASIM 2023
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Trakya'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor
Kırklareli ve Tekirdağ
Sağanak Kırklareli ve Tekirdağ'da da etkili oluyor.
Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda su birikintileri nedeniyle yayalar kaldırım ve yollarda yürümekte zorluk yaşadı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli gitmeleri yönünde uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altına sığındı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.