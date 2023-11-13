Meteoroloji Genel Müdürlüğü

nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen