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Bu hafta hava nasıl olacak? 13-17 Kasım yurttta hava durumu

13 Kasım Pazartesi haftanın ilk gününün başlaması ile bu hafta havanın nasıl geçeceği merak kazandı. Özellikle ara tatil haftası olan bu haftada aileler plan yapmak için hava durumuna bakarak hareket etmek istiyor. Peki, 13 Kasım- 17 Kasım tarihlerinde hava nasıl olacak? Soğuk havalar ne kadar devam edecek? Nerede sel, su baskını riski var? İşte İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu raporu...

09:40 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL? 13 KASIM 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen
yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İL İL HAVA DURUMU

Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17
İstanbul:
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17
İzmir
: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Adana:
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya:
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 23
Samsun:
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 21
Trabzon:
Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum
: Parçalı yer yer çok bulutlu 14
Diyarbakır:
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 23

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK? 13-17 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU


Trakya'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor

Kırklareli ve Tekirdağ

Sağanak Kırklareli ve Tekirdağ'da da etkili oluyor.

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda su birikintileri nedeniyle yayalar kaldırım ve yollarda yürümekte zorluk yaşadı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli gitmeleri yönünde uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altına sığındı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.




#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
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