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Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul için kritik çağrı aman dikkat

Meteorolojiden yapılan uyarıda, 13 şehre yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği de kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı tedbir çağrısı yaptı.

07:51 - 13/11/2023 Pazartesi
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Türkiye'nin batısı kasım ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde yağışlı havanın etkisi altına giriyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftanın ilk günü için 14 kente sarı kodlu uyarı geldi.


Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.


Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkatli ve tedbirli olunmalı


Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı:


Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.


İstanbul Valiliği uyardı


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor" denilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.




#Hava durumu
#İstanbul
#Meteoroloji
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