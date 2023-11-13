Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul için kritik çağrı aman dikkat

Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor" denilirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.