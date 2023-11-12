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Maltepe'de hafriyat kamyonu dehşeti: Yaralı polis memuru şehit oldu

Maltepe'de ailesiyle tartışken sonra hafriyat kamyonuyla ikisi polis aracı olmak üzere 16 araca çarpan Sezgin Açık'un kontrolündeki hafriyat kamyonuyla çarparak yaralanmasına sebep olduğu polis memuru Lütfü Baykar, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

23:59 - 12/11/2023 Pazar
DHA
Şehit polis Baykar'ın naaşı defnedilmek üzere memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderilecek.

Şehit polis Baykar'ın naaşı defnedilmek üzere memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderilecek.

Maltepe'de 20 Ekim'de meydana gelen olayda, annesi ve babasıyla tartışan Sezgin Açık, ailesine ait harfiyat kamyonuyla 2'si polis aracı olmak üzere 16 araca zarar vermiş ve denetim yapan polis ekiplerine çarparak 1'i polis memuru 3'ü bekçi toplam 4 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Olayda ağır yaralanan polis memuru Lütfü Baykar tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit polis memuru yarın saat 08.00'de Maltepe ilçesinde bulunan Cevizli Emre sokaktaki evine getirilip helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülecek. Burada yapılacak törenin arından defnedilmek üzere memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gönderilecek.


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#Maltepe
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