Hayat 11 Kasım ağaç bayramı
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11 Kasım ‘ağaç bayramı’

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasında 11 Kasım 11.11’de 81 ilde 3 saat içinde 11 milyon fidan dikilecek. Organizasyon, dünyanın en büyük online fidan dikme girişimi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl 11 Kasım’ın ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yurdun 2023 noktasında olduğu gibi Kastamonu’da da fidan dikim rekoru için hazırlıklar sürüyor.
Yurdun 2023 noktasında olduğu gibi Kastamonu’da da fidan dikim rekoru için hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 11 Kasım gününün “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanacağını duyurdu. Erdoğan, “11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği” nedeniyle yayımladığı genelgede, Türkiye’nin 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, genelgede “11 Kasım günü saat 11.11’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında, tüm yurtta eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği tertiplenecektir. Etkinliğe, 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın gönüllü olarak destek vereceğine inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.

TOPRAĞA HAYAT, CANLILARA NEFES

Genelgede 11 Kasım’ı “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak ilan eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanması uygun görülmüştür. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz’da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan “Ağaç Dikme Bayramı” önerisine destek vermişti. Öte yanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da kendi adına bir fidanı sahiplenerek kampanyaya destek verdi.

2 rekor geliyor

  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Geleceğe Nefes” seferberliğinde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyona ulaştığını söyledi. Pakdemirli, “Cumhurbaşkanımız 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti, teşekkür ediyoruz. Etkinlikte 81 ilde 3 saatte 2023 lokasyonda fidan dikeceğiz. 11’inde 11 milyon fidan dikiminin akabinde sahiplenilen fidanları kasım ayı içinde dikeceğiz” dedi.
  • ONLİNE FİDAN ALBÜMÜ
  • Pakdemirli, fidan dikim etkinliği çerçevesinde iki dünya rekorunun kırılacağını aktararak, şunları kaydetti: “232 bin 647 adet fidan ile Endonezya’ya ait olan ‘1 saat içinde en fazla fidan dikme’ rekorunu, Çorum’da 1 saatte daha fazla fidan dikerek Türkiye adına tescil ettireceğiz. 11 Kasım’da halkımızın fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Dünyanın en büyük online fidan diken albümünü oluşturup Guinness’e tescil ettireceğiz”
  • YANAN ALANLARIN 40 MİSLİNİ YAPTIK
  • Pakdemirli, ortalama maliyetinin sorulması üzerine, maliyetin yaklaşık 35 milyon TL olduğunu, tüm fidanların yerli ve mili kaynaklardan karşılanacağını bildirdi. Şu an dışarıdan alınan bir fidan olmadığını vurgulayan Pakdemirli, dikilecek fidanlar arasında hem iğnelilerin hem de yapraklıların bulunduğunu aktardı. Pakdemirli, “15 yılda yanan alanların ortalama 40 misli dikim yaptık bugüne kadar” ifadelerini kullandı.

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