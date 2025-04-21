12 ilde 105 hastane teftişte

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 2’nci Genel Teftiş sürecini başlattı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla başlayan yeni denetim dalgasında 12 ilde toplam 105 hastane kapsamlı denetimden geçecek. Sürece eş zamanlı olarak katılmak üzere 53 müfettiş görevlendirildi. Yeni teftiş sürecinde öncelikli olarak acil sağlık hizmetleri, poliklinik düzeni, hasta hakları, ameliyathaneler, merkezi sterilizasyon birimleri, yoğun bakımlar, nöbet ve mesai sistemleri ile tıbbi cihaz ve malzeme yönetimi gibi kritik alanlar denetim altına alınıyor. Denetimlerde yalnızca kontrol değil, rehberlik de esas alınıyor.





KALİTE VE İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM

“Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” modeliyle uyumlu şekilde yürütülen bu çalışmalar, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Bu seferberlikle sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması önceleniyor. Genel teftiş süreci ayrıca, 2024/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında hayata geçirilen “Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi” ilkesine dayanıyor. Bu kapsamda ocak ayında başlatılan ilk genel teftişte Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Uşak illerinde 38 müfettişle denetimler yapılmış, elde edilen veriler doğrultusunda “Genel Teftiş Rehberi” güncellenmişti.





HİZMET KALİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni süreçte Bakanlık, halkın sağlık hizmetine erişimi, hizmet kalitesi ve hasta güvenliği gibi temel başlıkları daha yakından izlemeyi hedefliyor. Denetimlerle birlikte, sağlık kurumlarında sürdürülebilir kalite ve insan odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi amaçlanıyor.



