15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hareketli Afiş ve Resim Artırılmış Gerçeklik Sanal Sergisi

Sergi içeriğine baktığımızda resimlerden, afişlerden ve hareketli afişlerden oluştuğunu görmekteyiz. Hareketli afiş, anlatım yöntemi olarak sinematografik öğeleri barındıran kısa süreli ve kesintisiz videolardan oluşan, aynı zamanda afişin güçlü anlatım gücüne sahip grafik ürünlerdir.

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci dolayısıyla gerçek sergilerin yerini sanal sergiler almıştır. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz Artırılmış Gerçeklik Sanal Sergisi ile sanatçıları ve sanatseverleri gerçeğe en yakın hali ile buluşturmayı amaçlamaktayız. Bu bağlamda kullandığımız sanal sergi platformu ile izleyiciler sergi içerisinde ister mobil cihazıyla, isterse bilgisayarıyla isterse de sanal gözlüğü ile gezebilecektir.





Sanal gözlük ile sergiyi izleyen sanatseverler tıpkı bir sergi salonunda sergi izliyormuş gibi bir deneyimle karşılaşacaklardır. O anda sergiyi gezen kişileri de eş zamanlı olarak görecek ve eserleri detaylı olrak izleme fırsatı yakalayacaklardır. Açtığımız bu sergi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhunu sanal sergi ortamına taşıyarak bir kez daha sanatseverlere ve tüm halkımıza sunuyor olacağız

GÜNDEM 15 Temmuz Malazgirt'tir Çanakkale'dir: Halkın destanı dördüncü yıl dönümünde yurt genelinde anıldı