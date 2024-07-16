15 Temmuz’un üç öyküsü

15 Temmuz’un üzerinden sekiz yıl geçti. Meclis’in bombalanışına, milli iradenin kuşatılışına kimimiz ekranlardan kimimiz meydanlardan tanıklık ettik. Darbe teşebbüsüne direnirken can veren 253 şehidin acısı tazeliğini koruyor ve vicdan sahiplerini darbeler ve darbecilere karşı aynı safta bir araya getirecek bir bilinç inşa ediyor. Ancak “edebiyatın tanıklığı” diyebileceğimiz bir hafıza daha var ki o gelecek nesilleri de tehlikeden uzak tutacak güce sahip. Sartre “Yazar konuşan bir kişidir: O gösterir, kanıtlar, buyurur, reddeder, çağırır, yalvarır, söver, inandırır, aşılar.” diyordu. Geride bıraktığımız sekiz yılın verimleriyle denebilir ki 15 Temmuz Edebiyatı da yazarların “konuştuğu” bir edebiyattır. Üstelik, halkın kalkışma karşısında gösterdiği direnişin büyüklüğüne denk bir hızla bu konuşma gerçekleşti. “Edebiyatın saatinin yavaş işlediği” bilinmesine rağmen birçok şair ve yazar -belki de topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek şuuruyla- olayın üzerinden çok zaman geçmeden kalkışmayı telin eden ve edebiyat cihetinden 15 Temmuz hafızasını oluşturan ürünler kaleme aldılar. Şiir, bu olağanüstü gelişmeyi en hızlı karşılayan tür oldu. Cevat Akkanat’ın editörlüğünde hazırlanan 15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi’nde 197 şiir 15 Temmuz’dan üç ay sonra bir araya getirildi. Zeynep Delav’ın editörlüğünde hazırlanan Yekpare Demokrasi Darbe Öyküleri Antolojisi’nde 12 öykü metni darbe girişiminin yaşandığı yıl bir kitap bütünlüğünde okurların dikkatine sunuldu. Romanın daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu kanısı aksine bu türde de ilk adımlar hızlı atıldı. Bahadır Yenişehirlioğlu Kara Güneş (2016), Safiye Çetinkaya Asrın İhaneti (2016), Harun Çolak Yarım Aşklar Ülkesi (2017) adlı romanları yazdı. Muhittin İzzet Kandur’un İngilizce kaleme aldığı ve çeviri yoluyla Türk okurla buluşan Generallerin Gecesi (2018) romanı da bu listeye eklenebilir. Pek çok kez dile getirildiği gibi, bu ürünlerin kaçının edebiyat yapıtı olarak yarınlara kalmayı başaracağı soru işaretleri içerse de 15 Temmuz’a dair hafıza değerleri hep olacaktır.