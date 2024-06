İlk mektepli gazetecimizin anıları

Ahmet Emin Yalman’ın 1970 yılında dört cilt olarak yayımladığı Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim isimli hatıraları tam olarak bu ayna vazifesini görüyor. Yayımlandığı günden beri Yalman’ın hatıraları araştırmacıların sıklıkla başvurduğu eserlerden biri olmuştur. Aslında Yalman’ın bu hacimli hatıratı, bir tür anı niteliğinde olan ve uzun yıllar uğraşarak kaleme aldığı Turkey in My Time (University of Oklahoma Press, 1956) kitabının üzerine çalışarak yeni baştan kaleme aldığı bir çalışmadır. Nitekim Türkçe yayımlanan hatıralarının, İngilizce olarak yayımladığı eserinin doğrudan bir tercümesi olmadığını söyledikten sonra Yalman, “kendi vatandaşlarını” karşısına alarak baştan yazmaya giriştiğini ifade etmektedir.

New York’taki Columbia Üniversitesi’nde sosyoloji, tarih ve iktisat eğitimi görür. 1912’de girdiği Columbia Üniversitesi Pulitzer Gazetecilik Mektebi’nde doktorasını tamamlar. Türk basını üzerine hazırlanmış ilk doktora tezi olan çalışması The Development Of Modern Turkey As Measured By Its Press adıyla 1914’te yayımlanır. (Bu tez Modern Türkiye’nin Gelişim Sürecinde Basın 1831-1913 ismiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan 2018’de Türkçeye çevrilmiştir.)