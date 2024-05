Söyleşi tarzı hikâyeler

Necati Mert’in “alçakgönüllü” olarak nitelediği hikâye türü, kendine özgü gelişimiyle, geçmişe eklemlenip geleneksel kodlarını her dönem diri tutmasıyla edebi türler arasında özgün bir yere sahiptir. Modernleşme dahilinde büyük ve çatışmalı bir tür olan romanla karşılaştıktan sonra anlatım imkânlarını kendi sınırları çerçevesinde belirleyen ve bunu yaparken dili olabildiğince sade ve yoğun kullanan hikâyenin; toplumun, kültürün, dilin ve edebiyatın gelişimine yabancı kalmadığı; aynı zamanda bu değişime en hızlı uyum sağlayan tür olduğu da söylenebilir. Türk edebiyatındaki gelişimine baktığımızda hikâye, romanın çokça tartışıldığı süreçte dip akıntı olarak kendine has bir yolda ilerler. Roman, büyük anlatılar peşinde, büyük insanların geniş mekânlardaki, büyük şehirlerdeki gerilimli maceralarını, düşüncelerini, çatışmalarını anlatırken hikâye detaya odaklanır, küçük insanı merkeze alır, insanı samimiyetle ve en gerçek halleriyle anlatır. Türün doğasındaki bu nahifliğin müelliflerinden kaynakladığı da düşünülebilir. Türk edebiyatında hikâye türüyle özdeşleşen Sait Faik, Memduh Şevket, Mustafa Kutlu, Haldun Taner, Feyyaz Kayacan, Rasim Özdenören, Kâmuran Şipal, Necip Tosun gibi isimlerin hayatları da türün sadeliğiyle doğru orantılıdır. Elli yılı aşkın süredir hikâye yazan Necati Mert de bu isimler arasında yer alır.

Necati Mert’in 1972’de Yansıma dergisinde başladığı hikâye yolculuğu bugün hâlâ devam etmekte. Bu zaman zarfına hikâye, masal, oyun, deneme, inceleme, anı ve biyografi türlerinde yirmi bir kitap sığdıran Necati Mert, özellikle toplumsal değişim, merkez-taşra çatışması, ideoloji ve iktidar eleştirisi, aile, kent ve kentleşme paydasında toplanabilecek hikâyelerine ilaveten dilde sadeleşme, öyküde teknik, Adapazarı’nın tarihi ve güncel sorunlarına dair denemeleri, Ömer Seyfettin ve Sait Faik üzerine inceleme ve biyografi çalışmalarıyla oldukça zengin bir ilgi alanına sahip. Toplumcu-gerçekçi çizgide başlayan sanat anlayışını türün 1980, 1990 ve 2000 sonrası geçirdiği değişime adapte ederek güncel öykü dilinden kopmadan sabit değerlerini sürekli gündemde tutan Mert’in yaşadığı şehirle özdeşleştiği, taşranın sükûnetinin yanında sıkıntısını da ele aldığı, dışarıdan merkeze bakarak ideolojik eleştiriyi ihmal etmediği ve her türlü iktidarla mücadele ederken pek çok bedel ödemek durumunda kaldığı görülür. Necati Mert’in oldukça hareketli geçen bu elli iki yılı, Bünyamin Demirci’nin nehir söyleşi tarzında sorularına cevap verdiği Üç Taşlı Hikâye’de ilginç detaylarla ve oldukça samimi bir sohbet havasında okuyucunun dikkatine sunuluyor. On iki bölüme ayrılan ve her bölümün başında hangi meselelerin işlendiğine dair küçük notlar yer alan söyleşilerde Necati Mert’in çocukluk hatıralarından itibaren öğrenciliği, ailesiyle ilişkisi, fotoğrafçılık günleri, Ankara’da geçen fakülte yılları, tiyatroya ilgisi, siyasi çatışmaları, eşi Necla Hanım’la ilişkisi, Adapazarı’nın üzerindeki yapıcı ve yıkıcı etkileri, kitapçılığı, merkezle arasındaki gerilimli ilişki bağlamında meseleler yer alıyor. Kendi hayat hikâyesini öykü diliyle buluşturan Necati Mert, küçük bir şehirde, sıradan insanlarla ve gündelik meselelerle nasıl edebiyat üretilebileceğini, bu çerçevede taşranın hikâye türü için nasıl verimli bir mekâna dönüşebileceğini de bu vesileyle örnekliyor.