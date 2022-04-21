23 Nisan bu yıl coşkulu

İstanbul AKM, 23 Nisan için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak

23 Nisan’ın en kapsamlı faaliyeti İstanbul AKM tarafından düzenleniyor. 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapan AKM’de atölye eğitimleri de var. Festival boyunca katılımcıların AKM’de çektiği fotoğraflar, “Çocukların Gözünden AKM” sergisinde gösterilecek. Çocuklar, 23 Nisan günü Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi, Up Uzun Heykeller Atölyesi ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 23 Nisan Özel Konseriyle keyifli bir gün geçirecek.

Türkiye İş Bankası Müzesi de çocukları bu güzel bayramda unutmayan kurumlardan biri. 23 Nisan’a özel atölye çalışmalarıyla Eminönü’ndeki müzede, farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Madalya Atölyesi” düzenleyecek. Türkiye İş Bankası’nın Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesinde de 8-10 yaş arası çocuklara yönelik “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Dünyanın Parası Atölyesi”yapılacak.

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Kimisi ormanda kimisi sanalda

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İstanbul başta olmak üzere 10 şehirde aynı anda “Orman ve Çocuk Şenliği” düzenleyecek. Rafadan Tayfa, Niloya, Keloğlan, Harika Kanatlar gibi çizgi film karakterlerinin yer alacağı şenlik, 23 Nisan saat 13.00’te Belgrad Ormanı’nda gerçekleşecek. Şenliklerde çeşitli yarışmalar, tiyatro oyunları, kukla ve illüzyon gösterileri, şişme oyun parkurları ve ücretsiz ikramlar yer alacak.

Nasreddin Hoca da var tiyatro da

Pera Müzesi Öğrenme Programları, “Yaratıcı Drama ile Kat Kat Haberler” kapsamında çocuklarla müzedeki sergileri gezip, hazırlanan atölyelere katılacak. 7-12 yaş grubu atölyelerine Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar Zoom üzerinden ücretsiz katılabilecek.

Hope Alkazar, 23 Nisan ve 24 Nisan’da gerçekleş-tireceği “Nasrettin Hoca Kukla Tiyatrosu”, “Gökçe Akyıldız ile Gençlere Yoga”, “İpek Artun ile Oyunlu Egzersiz”, “Gökçen Arıkan ile Hareket Egzersizi”, “Nil Ersan ile Dans Atölyesi” ve “Onaranlar Kulübü ile Figür Atölyesi” ile çocuk misafirlerine eğlenceli bir gün yaşatacak.

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İBB Şehir Tiyatroları da çocuk bayramına oyunlarıyla eşlik ediyor. “36. Çocuk Şenliği” kapsamında 23-24 Nisan’da çocuklar oyunları ücretsiz takip edebilecek. Harbiye ve Müze Gazhane’de çocuklar spor parkuru atölyesi, beyin antrenörü, köpük gösterisi, boyama alanı standlarıyla eğlenirken, İBB Kent Orkestrası Konseri’nde çeşitlişarkılar öğrenecek.

Uçurtmalar uçurulacak

Vialand Tema Park kapısını 23 Nisan’da yeniden açıyor. Açılışa özel bayram kortejinde, kostümlü karakterler ve çocukların çok sevdiği kahraman Kral Şakir ziyaretçileri karşılayacak. İstanbul Modern ise 23 Nisan’da çocuklarla doğa dostu etkinlikler hazırladı. Çocuklar, sanatçılardan ilhamla rengârenk resimler yapacak, doğayı düşünüp, sanat yoluyla renkli hayaller kuracak. Yapı Kredi bomontiada “World Çocuk Festivali” ile 23-24 Nisan’da çocuklar ve aileleri keyifli dakikalar yaşayacak. Zahit Mungan yapacağı atölyede çocuklarla uçurtma tasarlayacak. Festival boyunca renkli saç örgüleri yapılacak, dev Scrabble ile oynanabilecek. Bu sene 23 Nisan çok şenlikli geçecek. Şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın.

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HAYAT 23 Nisan'da 81 ilde Çevre ve Çocuk Şenliği



