50 bin eser aranıyor

Diğer okul kütüphaneleri için ise “Kardeşlik Kitap İster” sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Genç ÖNDER tarafından başlatılan kampanyada Türkiye genelindeki 50 kütüphaneye 50 bin kitap kazandırılacak. Bu şekilde hem başvuru kaynağı sağlanması hem de öğrencilerin okuma alışkanlığının yerleştirilmesi hedefleniyor. 15 Ekim 2019’a kadar sürdürülecek olan kampanyada, kitap bağışı yapmak isteyenler form doldurarak okul kütüphanelerine katkıda bulunabilecek. Kampanyaya katılmak için Önder’in internet sitesini uğramanız yeterli.