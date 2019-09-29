Hayat 50 bin eser aranıyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

50 bin eser aranıyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye’de 100 imam hatip lisesinde faaliyete geçen “Z Kütüphane” projesi kapsamında öğrencilerin eğitim öğretim hayatları boyunca aktif kullanmaları amacıyla okul kütüphanelerine kitaplık, masa, sandalye ve bilgisayar gibi ekipmanlar tedarik etti ve internet imkanı sağladı.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diğer okul kütüphaneleri için ise “Kardeşlik Kitap İster” sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Genç ÖNDER tarafından başlatılan kampanyada Türkiye genelindeki 50 kütüphaneye 50 bin kitap kazandırılacak. Bu şekilde hem başvuru kaynağı sağlanması hem de öğrencilerin okuma alışkanlığının yerleştirilmesi hedefleniyor. 15 Ekim 2019’a kadar sürdürülecek olan kampanyada, kitap bağışı yapmak isteyenler form doldurarak okul kütüphanelerine katkıda bulunabilecek. Kampanyaya katılmak için Önder’in internet sitesini uğramanız yeterli.

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