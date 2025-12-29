60 bin liraya linç edilir

Sosyal medyada son dönemde artış gösteren linç kampanyaları, binlerce kullanıcıyı mağdur ediyor. Özellikle Twitter (X) üzerinden yürütülen bu saldırıların bireysel tepkilerden ziyade organize yapılar tarafından planlandığına dikkat çekiliyor. Yüksek takipçili hesaplar üzerinden başlatılan kampanyalarda, çok sayıda bot hesabın devreye sokulduğu, montaj görseller, sahte paylaşımlar ve hedef gösteren içeriklerin sistematik biçimde dolaşıma sokulduğu belirtiliyor.

İddialara göre, bu organize itibar suikastlarının bedeli 60 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor. Son olarak bir haber kanalında yaptığı değerlendirmelerin ardından sosyal medyada hedef alınan Avukat Kaan Bayramzade de bu kampanyaların mağdurlarından biri oldu. Bayramzade, kendisine yönelik hakaret, tehdit, montaj ve karalama içerikleri paylaşan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde, montaj tweetler paylaşan ve hakaret içerikleri yayan bazı hesapların kimlikleri tespit edildi. Bu hesaplar hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ARTIK BİR SEKTÖRE DÖNÜŞTÜ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Kaan Bayramzade, sosyal medya linçlerinin bireysel reflekslerden çok, para karşılığı yürütülen organize faaliyetler olduğunu söyledi. Bayramzade, “Montaj içerikler üreterek linç ve karalama kampanyaları düzenleyen bir yapıdan söz ediyoruz. Bu faaliyetler için 60 bin ila 100 bin TL arasında ücret alınıyor. Rakamlar, hedefin niteliğine göre değişebiliyor” dedi.

YÜKSEK TAKİPÇİLİ HESAPLAR ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYOR

Sosyal medyada işlenen suçların kolaylıkla yayılabildiğine dikkat çeken Bayramzade, hakaret, tehdit, cinsel taciz, dolandırıcılık, dezenformasyon ve itibar suikastı gibi suçların çoğu zaman organize yapılar tarafından işlendiğini belirtti. Bayramzade, “Yüksek takipçili bazı hesaplar, para karşılığı montaj içerikler üreterek linç kampanyaları başlatıyor. ‘Nasıl olsa tespit edilemem’ düşüncesiyle hareket edenler yanılıyor. Siber birimler detaylı inceleme yapıyor, Twitter belirli suçlarda kullanıcı bilgilerini paylaşıyor” diye konuştu. Anonim hesaplara güvenilmemesi gerektiğini vurgulayan Bayramzade, kısa bir dijital iz taramasıyla dahi kimlik tespiti yapılabildiğini ifade etti.

Kaan Bayramzade

MONTAJ TWEETLER EN YAYGIN YÖNTEM

İtibar suikastlarında en sık kullanılan yöntemlerin başında, kişilerin hiç paylaşmadığı ifadeleri atılmış gibi gösteren montaj tweetler geliyor. Hedef alınan kişinin ağzından yazılmış gibi servis edilen bu sahte görseller, kısa sürede binlerce etkileşim alarak kamuoyunda algı oluşturuyor. Özellikle gazeteciler, kamuoyunda tanınan isimler ve siyasi figürlerin bu tür saldırıların odağında yer aldığı belirtiliyor.

Bu kapsamda, “Nurizade Bey” adlı hesabın yöneticisinin Umut Turgut isimli kişi olduğu tespit edildi. Söz konusu kişinin para karşılığı montaj tweetler hazırladığı, bazı şahısları terör örgütleriyle ilişkilendiren sahte içerikler ürettiği ve bu paylaşımları organize biçimde yaydığı iddia ediliyor. Umut Turgut hakkında Çağlayan Adliyesi Terör Bürosu’nda dosya bulunduğu öğrenildi.

Bayramzade, müvekkillerinden birinin de benzer bir montaj içerikle FETÖ övücülüğü yapılmış gibi gösterildiğini, bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Bu tür şikâyetlere artık daha duyarlı yaklaşılıyor” dedi.

AĞIR SUÇLARDA KULLANICI BİLGİLERİ PAYLAŞILIYOR

Twitter’ın (X), hakaret gibi suçlarda kullanıcı bilgilerini çoğunlukla paylaşmadığını belirten Bayramzade, terör ve çocuk istismarı gibi ağır suçlarda ise platformun adli mercilerle iş birliği yaptığını söyledi. Hakaret dosyalarında da hesapların diğer sosyal medya hesaplarıyla bağlantısı, paylaşılan fotoğraflar veya dijital izler üzerinden kimlik tespiti yapılabildiğini vurguladı.

Bayramzade, mevcut uygulamada hakaret suçlarında failin yaklaşık 9 bin TL ön ödeme yaparak dosyayı kapatabildiğini, ancak mağdurların ayrıca manevi tazminat davası açma hakkının bulunduğunu hatırlattı. Anayasa Mahkemesi’nin son kararıyla birlikte bu davalarda karşı vekalet ücreti riskinin de ortadan kalktığını kaydetti.

FUTBOL HESAPLARINDAN SİYASİ MANİPÜLASYONA

Bazı anonim hesapların önce futbol içerikleriyle yüksek takipçi sayılarına ulaştığını, ardından bu etkiyi siyasi manipülasyon ve itibar suikastı amacıyla kullandığını belirten Bayramzade, “Eski tarihli haberler, yangın görüntüleri ya da televizyon yayınları tarihleri değiştirilerek güncelmiş gibi servis ediliyor. Bu içerikler milyonlara ulaşıyor. Yaşananlar bireysel paylaşımların ötesinde, profesyonel ve organize bir suç düzenine işaret ediyor” dedi.

Bayramzade, sosyal medya suçlarına karşı hem platformların hem de adli mekanizmaların daha etkin çalışması gerektiğini vurguladı.












