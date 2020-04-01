ABD’li sanatçı Della Miles'ten Türkiye'ye: Kalbim sizinle

Koronavirüse karşı başlatılan kampanyaya sanat camiasından da katılımlar oldu. Sanatçı Murat Kekilli, “Tarih kitapları, Türkiye kendi kendine yeterli yedi ülkeden biri derdi bunca zaman. Şimdi de biz bize yeteriz denilince neden şaşırıyor insanlar? Türkiye için yeni değil ki bu! Devletimizin ve halkımızın yanındayız. Karınca, kararınca varını veren utanmazmış” dedi. Sanatçı Haluk Levent, “Ahbap olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız’ın bağış çağrısına 30 bin TL ile ben de katılıyorum” dedi.

ABD’DEN EFT YAPTI

EFT belgesi

Sanatçı Seda Sayan 100 bin TL’lik bağış yaptı. Sayan aynı zamanda Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP Derneği’ne de 360 ailenin 2 aylık masrafını karşılamak için destekte bulundu. Şarkıcı Mustafa Ceceli 50 bin TL destek verdi. ABD’li sanatçı Della Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı. Miles, “Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı. Bir çok sanatçı da sosyal medya hesabından kampanyaya destek verdi.

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