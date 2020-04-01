Hayat ABDli sanatçı Della Milesten Türkiyeye Kalbim sizinle
AKTÜEL

ABD’li sanatçı Della Miles'ten Türkiye'ye: Kalbim sizinle

ABD’li sanatçı Della Miles, yurt dışından bağış yaptı. Miles, “Şu an Türkiye dışındayım ancak kalbim sizinle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizgüzel yüreğinizin yanında hiçbir şey, ama benim de katkım olsun istedim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’li sanatçı Della Miles
ABD’li sanatçı Della Miles

Koronavirüse karşı başlatılan kampanyaya sanat camiasından da katılımlar oldu. Sanatçı Murat Kekilli, “Tarih kitapları, Türkiye kendi kendine yeterli yedi ülkeden biri derdi bunca zaman. Şimdi de biz bize yeteriz denilince neden şaşırıyor insanlar? Türkiye için yeni değil ki bu! Devletimizin ve halkımızın yanındayız. Karınca, kararınca varını veren utanmazmış” dedi. Sanatçı Haluk Levent, “Ahbap olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız’ın bağış çağrısına 30 bin TL ile ben de katılıyorum” dedi.

ABD’DEN EFT YAPTI

EFT belgesi

Sanatçı Seda Sayan 100 bin TL’lik bağış yaptı. Sayan aynı zamanda Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP Derneği’ne de 360 ailenin 2 aylık masrafını karşılamak için destekte bulundu. Şarkıcı Mustafa Ceceli 50 bin TL destek verdi. ABD’li sanatçı Della Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı. Miles, “Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı. Bir çok sanatçı da sosyal medya hesabından kampanyaya destek verdi.

Ahbap’lar el ele verdi: Haluk Levent sosyal medya üzerinden tek tek teşekkür etti
HAYAT
Ahbap’lar el ele verdi: Haluk Levent sosyal medya üzerinden tek tek teşekkür etti
Abone Ol Google News
Kampanyaya yardım yağdı

Kampanyaya yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye 'Biz Bize Yeteriz' sloganı ile kenetlendi.
Trump: Acılı iki hafta olacak

Trump: Acılı iki hafta olacak

ABD'de 100 ila 200 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedebilir.
Bari buradasiyaset yapmayın

Bari burada
siyaset yapmayın

Kampanya sonrası siyasi rant devşirme telaşına düştüler.
Hastaneden kaçtı

Hastaneden kaçtı

Kayseri'de karantinadan kaçan hastayı polis her yerde arıyor.
20'ye yükseldi

20'ye yükseldi

​İşgalci İsrail'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 20'ye yükseldi.
'Ağaç adam'<br>yasak dinlemedi

'Ağaç adam'
yasak dinlemedi

​Sırbistan'da sokağa çıkma yasağına rağmen 3 gün boyunca böyle gezdi.
Vaktimizi<br>okuyarak geçirelim

Vaktimizi
okuyarak geçirelim

Albayrak grubundan 'Evde kal' kampanyasına destek.
İtalya'da mafya<br>sokağa iniyor

İtalya'da mafya
sokağa iniyor

​Bazı çeteler dükkanlara saldırı hazırlığında.
Yerli ilaç<br>6 aya hazır

Yerli ilaç
6 aya hazır

Enfekte hastalara verilebilecek yeni nesil ilaç geliştiriliyor.
İyileşip<br>görevine dönecek

İyileşip
görevine dönecek

​2 sağlık çalışanının hayatı koronavirüs ile tamamen değişti.
Koronavirüsten<br>bihaber yaşıyorlar

Koronavirüsten
bihaber yaşıyorlar

Elektrik, televizyon ve telefon gibi teknolojileri reddediyorlar.
İran'da bir<br>garip olay

İran'da bir
garip olay

​Koronavirüs testte değil röntgenden çıktı
Hep birlikte atlatacağız

Hep birlikte atlatacağız

​Doğuda kanaat önderleri vatandaşlara Kürkçe ve Arapça sesleniyor.
Mülteci kamplarını<br>hemen boşalt

Mülteci kamplarını
hemen boşalt

​İnsanlık dışı muamele sonrası BM, Yünanistan'ı uyardı.
Vatandaş faizsiz öteleme istiyor

Vatandaş faizsiz öteleme istiyor

​Müşteri Bankaları elini ne zaman taşın altına koyacak?
10 adımda<br>duygu kontrolü

10 adımda
duygu kontrolü

​Gençlik ve Spor Bakanlığı çeşitli önerilerde bulundu.
New York<br>valisi yalvardı

New York
valisi yalvardı

​Cuomo diğer eyaletlere seslendi: Lütfen gelip bize yardım edin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.