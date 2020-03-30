Ahbap’lar el ele verdi: Haluk Levent sosyal medya üzerinden tek tek teşekkür etti

Şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği’nin, koronavirüs nedeniyle işlerine gidemeyen ve ekonomik zorluk çeken 10 bin aileye ulaşmak için sosyal medyadan başlattığı “Dayanışma Günleri” kampanyasına Türkiye’nin tanınmış simalarından destek geldi. Levent’in Twitter hesabından önceki gün yaptığı paylaşımın ardından Türkiye’nin birçok tanınmış oyuncusu, sporcusu ve müzisyeni yaptıkları parasal destekle “Dayanışma Günleri” kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin 2 aylık gıda paketi desteğinde bulunurken, hayırseverler Levent’in sosyal medya hesabından duyurularak tek tek teşekkür edildi.

Haluk Levent, ihtiyaç sahibi ailelerin ‘ahbap.org’ üzerinden kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

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Haluk Levent, ihtiyaç sahibi ailelerin ‘ahbap.org’ üzerinden kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

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Haluk Levent, ihtiyaç sahibi ailelerin ‘ahbap.org’ üzerinden kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

BUGÜNLERİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

Haluk Levent

Sanatçı Haluk Levent, “29 Mart itibarıyla 8 bin rakamına ulaştık. Hedefimiz salgın nedeniyle işinden gücünden olmuş 10 bin aileye gıda kolisi desteğinde bulunmak” dedi. Levent, kampanya kapsamında gıda firmalarının kendilerine indirimler yaptığını, kolilerin içinde un, şeker, mercimek, fasülye, nohuta kadar birçok önemli temel gıda maddesinin olduğunu ifade etti. Levent, şunları kaydetti: “Bugünleri hep birlikte birbirimize destek olarak atlatacağız. Ben kampanyamıza destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.”