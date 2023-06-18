Beslenmede işin kolayına kaçmak hayatımıza pahalıya patlayabilir. Paketli hazır gıdalar olarak da tarif edebileceğimiz abur cuburu açlığımızı bastırmada veya şekerimizin düşmesinde tercih edebiliyoruz.

Abur cuburla beslenmenin hedefinde maalesef çocuklar var. Çocukları başta abur cubur olmak üzere tek düze beslenmeden nasıl koruyacağız? Bu konuda bize ışık tutacak değerli bir araştırmaya yer vereceğiz yazının sonunda.

Derin uykudan çalıyor

Abur cuburla beslenmek derin uykudan çalıyor. Bu yapılan bir araştırmayla da ortaya çırarılmış. Obesity dergisinden bu ay yayınlanan bir çalışmada beslenmenin derin uykuya etkisi araştırılmış. Katılımcılar 2 ayrı gruba ayrılıp bir grup yeterli ve dengeli beslenirken diğer grubun abur cubur tüketmesi istenmiş. Katılımcılar daha sonra bir uyku laboratuvarında incelenmiş. Araştırma abur cubur ile beslenmenin derin uykuyu azalttığı sonucunu ortaya çıkarmış.

Derin uykuyu etkileyen stres, alkol, ilaçların bazıları, fazla kafein tüketimine abur cuburu da ekleyebiliriz. Vücudumuza iyilik yapmak, derin uykudan çalmamak için abur cubur tüketimini mutlaka gözden geçirmek zorundayız.

Belki bu araştırma sizi market alışverişlerinizde veya çocukları sevindirmede daha bilinçli hareket etmeye sevk edebilir. Paranızı paketli gıdalara değil meyve ve sebze için harcamaya çalışmanız daha doğru olacak.

Bir haftada beyninizi değiştiriyor

Abur cubur ile beslenmek bir hafta içinde beyni değiştirebilir. Beynin hafıza merkezi ve aynı zamanda doygunluk hissinde de etkili. The Royal Society dergisinde yayımlanan çalışmaya göre şeker ve doymuş yağlar açısından zengin olan Batı tarzı beslenme programı bir haftalık süreçte hipokampus davranışını değiştirebiliyor. 105 bireyin değerlendirildiği araştırmada katılımcılardan 8 gün boyunca çok fazla şeker, doymuş yağ içeren gıdaları tüketmesi isteniyor. Fast food temelli günün ana yemeği yanısıra waffle, milkshake gibi yüksek şekerli gıdalar da tüketiliyor. Zihinsel analizler sonrası beynin bu bölgesinin uykusuzluk ve depresyona daha duyarlı olduğu sonucu da çıkıyor. Batı tipi beslenmenin daha fazla yeme davranışını tetikleyeceğine dikkat çekiliyor.

Banvit BRF ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen Akıllı Çocuk Sofrası projesi kapsamdaki bir araştırma çocuklara yeni yiyeceklerin nasıl sevdirileceğine cevap aradı. Araştırmacılar Prof. Leann Lipps Birch ve Diane Wolfe Marlin, 2 yaşındaki çocuklarla bir deney tasarlıyor.

Çocuklara yeni yiyecekleri nasıl sevdiririz?

Deneyde çocuklar iki gruba ayrılıyor. Birinci gruptaki çocuklar 26 gün boyunca 5 farklı peynir çeşidine farklı oranda maruz bırakılıyor. Bir çocuk bir peynir türüne 20, bir başka türe 15, bir başka türe 10 ve bir başka türe 5, başka bir türe de 0 defa maruz bırakılıyor. Her çocuk için maruz bırakılan yiyecek ve bırakma sayısı farklılaşıyor. İkinci gruptaki çocuklar aynı sürede 5 adet meyveye aynı mantıkla, farklı sayıda ilk prosedürdeki gibi maruz bırakılıyor. Daha sonra her çocuğa 10 farklı durumda, deneyde kullanılan 5 peynir ve 5 meyve çeşidi olmak üzere 10 yiyecek aynı anda sunuluyor ve hangi çocuğun hangi yiyeceği daha çok seçeceği tespit ediliyor.

Araştırma sonucu, bu 10 denemede bir çocuğun en çok hangi yiyeceğe maruz bırakıldıysa onu daha çok seçtiğini gösteriyor. Yani bir çocuk 20 defa elmaya, 5 defa muza maruz bırakıldıysa, elmayı daha çok seçiyor. Neurology dergisinde yayımlanmış bir çalışma da Akdeniz tipi diyete bağlılık ile beynin hafızayla ilgili bölümü arasında pozitif ilişki bulunmuş.

GÖZÜME TAKILANLAR

En iyi Kore yemekleri yarışması

Bu seneki Kore Yemeği Yarışması’nın ana konusu Kore mutfağının karakteristik özelliklerinden olan fermantasyon kültürü oldu. 12 yarışmacı 6’şar kişilik iki grup halinde yarıştı. Yasemin Toprak’ın yaptığı Gochujang Bulgogi tabağı birinci, Sami Bacak’ın Chijeu Buldak tabağı ikinci, Hilal Balaman’ın Chadolbogi Gochujang Jigae tabağı ise üçünçü seçildi.

Çağlayancerit cevizine AB tescili

Kahramanmaraş’ın ceviz bahçesi konumundaki Çağlayancerit’in adıyla bilinen ceviz Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi’nde yapılan tescil yayınıyla Türkiye’nin AB’de tescil edilen 11. coğrafi işareti olan bu ürün 2011’de Çağlayancerit Ziraat Odasının başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret ile tescil edilmişti.

Yer fıstığı bunamaya karşı ilaç gibi

Düzenli ve az miktarda yer fıstığı veya fıstık ezmesi yemenin Alzheimer ve bunamaya karşı mücadelede önemli bir rol oynayabileceği ve ilaç vazifesi görebileceği yapılan bir araştırmayla ortaya kondu. ABD’nin Georgia eyaletindeki Yer fıstığı Enstitüsü araştırmasına göre, bu ürünler hastalıkları önlemeye yardımcı olurken, hayattan beklentiyi artırıyor ve vücutta olumlu etkiler yaratıyor.

Tıbbi aromatik bitkilerle yeni tatlar

Kozmetik, parfümeri sanayi, eczacılık yanısıra muhtelif sektörlerde de tercih edilen aromatik bitkilerin birçoğu mutfaklarda da kullanılıyor. Son yıllarda önemi giderek artan bu ürünlerin ülkemizin birçok bölgesinde üretilebilmesi için akademik faaliyetlere ağırlık veriliyor. Bu merkezlerden biri olan ve Edirne’de bulunan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde de 60 civarında tıbbi aromatik bitki türü yetiştiriliyor.

Yetiştirilen bu tıbbi aromatik bitkilerle ürün geliştirme etkinliği kapsamında yeni yemek tarifleri denendi. Enstitü çalışanları ve öğretim görevlileri, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu aşçılık programı uygulama mutfağında lavanta, defne yaprağı, Edirne gülü, biberiye, kekik, limon otu ve nane kullanarak yemekler pişirdi. Kuru ve yaş otların kullanıldığı denemeler arasında sütü alınmış tereyağında pişirilen bonfileye biberiye ile rayiha verilmesi, lavanta şerbeti, hamur işi olarak defne yaprağıyla ve adaçayıyla makarna öne çıkan lezzetler oldu.







