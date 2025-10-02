Âdil-i Mutlak Hat Sergisi Amsterdam’da

Albayrak Grubu’nun geleneksel hat sanatını yaşatma ve yaygınlaştırma amacıyla gerçekleştirdiği “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”, Avrupa’nın önemli kültür ve sanat duraklarından Hollanda Amsterdam’da sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle, Albayrak Grubu tarafından hayata geçirilen sergi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü sergi salonunda açıldı. Serginin açılışı Hollandalı ve Türk sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılış programı, Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Adil Akaltun ve Albayrak Medya Genel Müdür’ü Abdullah Hanönü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Sergi, 30 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

LAHEY ADALET DİVANI’NDA SERGİLENSİN

Amsterdam’da gerçekleşen Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’nde, 1946’dan bu yana devletler arası uyuşmazlıkların çözümünde en yüksek yargı merci olarak görev yapan Lahey Uluslararası Adalet Divanı da gündeme geldi. Kürsü konuşmalarında ortak bir düşünce olarak Âdil-i Mutlak’ın adaletin merkezlerinden birinde sergilenmesi fikri dile getirildi.

TÜM CEPHELERİ İLE ADALET

Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan açılış konuşmasında, “Serginin teması; içinde bulunduğumuz dönemde gerçekten hepimizin, tüm kültürlerde, ‘Âdil-i Mutlak’ ve ilahî adalet üzerine düşünmemizi gerektiren bir zamanda karşımıza çıktı. Bulunduğumuz ülkelerde bizi tanımayanlara kendimizi bu eserlerle anlatabilmek çok önemli” şeklinde konuştu. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Adil Akaltun ise “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ne katkı sağlayan kişi ve kurumlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnşallah büyükelçimizin de söylediği gibi bu sergiyi Lahey Adalet Divanı’nda da sergileyip asıl mesajı vermeye çalışalım” dedi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, adaleti ve hat sanatını tüm cepheleri ile düşünmek gerektiğini ifade ederek, “Âdil-i Mutlak, bize Kur’an-ı Kerim’de sıkça vurgulanan adalet emrini hatırlatıyor. Hazreti Ömer’in ‘Eğer adaletten ayrılırsam beni doğrultun’ sözünü yeniden gündemimize getiriyor. Ve bize gösteriyor ki adalet, yalnızca bir kavram değil, mazlumların umudu, toplumların huzuru, bireylerin de en büyük güvencesi” ifadelerini kullandı.

Sergide 15 eser yer alıyor

Sergide, Türkiye’nin önde gelen usta hattatların, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayetleri kendi yorumlarıyla kaleme aldığı 15 özgün eser yer alıyor. Her biri farklı teknikle hazırlanmış bu eserler, yalnızca görsel bir deneyim değil; aynı zamanda sabır, hikmet ve estetikle yoğrulmuş bir kültürel zemin sunuyor. Harflerin ritmi, çizgilerin dengesi ve anlam derinliği, ziyaretçilere sanat yoluyla ilahi adaleti hissettirmeyi amaçlıyor.







