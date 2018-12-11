Hayat Afişi olay olmuştu Rakiplerini gişede hezimete uğrattı
SİNEMA

Afişi olay olmuştu: Rakiplerini gişede hezimete uğrattı

Sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in başrollerini paylaştığı 'Kafalar Karışık' gişede büyük bir başarı yakaladı. Metin Akpınar, Erkan Can, Cihan Ünal, Perihan Savaş ve Erhan Yazıcıoğlu'nun de yer aldığı Kafalar Karışık filmi 3 günde 270 bin 621 kişi tarafından izlenerek zirveye oturdu.

Yeni Şafak
Kafalar Karışık filmi hafta sonu en çok izlenen film oldu.
Kafalar Karışık filmi hafta sonu en çok izlenen film oldu.

Çektikleri videolarla sosyal medyada fenomen olan Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı'nın başrollerinde yer aldıkları 'Kafalar Karışık' isimli film 7 Aralık'ta vizyona girdi. Fakat film daha yayınlanmayan afişi nedeniyle eleştirilerin odağına oturmuştu.

Kadrosunda Metin Akpınar, Perihan Savaş gibi usta oyuncuların yer aldığı film filmi 3 günde 270 bin 621 kişi tarafından izlenerek zirveye oturdu.

Hafta sonu en çok izlenen film oldu

Haftanın yeni filmlerinden Kafalar Karışık hafta sonunun en çok izlenen filmi oldu. İkinci sırada Hedefim Sensin yer alırken haftanın bir diğer yeni filmi 'Bizim İçin Şampiyon'da üçüncü sırada yer aldı.

Youtube'da 4 buçuk milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin başrolünde yer aldığı 'Kafalar Karışık' filmi 3 günde 270 bin 621 kişi tarafından izlenerek hafta sonu rakamlarının zirvesine oturdu.

Kadrosunda usta oyuncular yer aldı

Sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in başrollerini paylaştığı 'Kafalar Karışık', Metin Akpınar, Erkan Can, Cihan Ünal, Perihan Savaş ve Erhan Yazıcıoğlu'nun de yer aldığı kadroya sahip. Filmin yönetmeni Yücel Yolcu. Film, afişinde usta oyuncuların arka planda yer almasından dolayı eleştirilerin hedefi olmuştu.

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