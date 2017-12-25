Ahmet Bekiroğlu'nun hayatı belgesel oldu

Hayatını ilme adayan alim Ahmet Bekiroğlu'nun hayatı belgesel yapıldı. TRT Kurdi'nin hazırladığı belgesel film bu akşam saat 22.30'da ekrana gelecek.

Belgeselin çekimleri Elazığ, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da yapıldı.

Binlerce öğrenci okuttu

Elazığ'a bağlı Karakoçan ilçesinde doğan Ahmet Bekiroğlu, bölge medreselerinde ilim gördü. İcazet aldıktan sonra medrese kuran Bekiroğlu, binlerce öğrencinin eğitim görmesini vesile oldu.

Darbeden sonra tutuklandı

1980 darbesi döneminde, bölgede verdiği vaaz ve yaptığı tebliğlerden dolayı gözaltına alınıp tutuklanan Ahmet Bekiroğlu, zor ve çileli sürgün hayatından sonra Elazığ’a yerleşip, vefat ettiği güne kadar hayatını ilme, zikre ve irfana adadı. Evli ve 7 çocuk sahibi olan Bekiroğlu, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe bilmekteydi.