Hayat Aidiyet hatırlatmayı deniyor
KÜLTÜR SANAT

Aidiyet hatırlatmayı deniyor

Burak Çevik’in ikinci filmi ‘Aidiyet’ gerçek bir hikayeyi perdeye taşıyor. Tekil gösterimlerle seyirciye ulaşan Çevik, “Gerçek ve kurmacayla sürekli oynayan bir film. Çelişkiler, hatırlamalar seyirciyi oyuna davet ediyor. Sonuçta asıl derdi olan, hatırlama eylemini devreye sokuyor” dedi.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Aidiyet
Aidiyet

Burak Çevik imzalı ‘Aidiyet’ genel dağıtımda yaşanan sorunlardan dolayı gösterime girmedi ve tekil gösterimlerle seyirci karşısına çıkıyor. Çevik’in ailesinde yaşanan gerçek olayların beyaz perdeye taşındığı yapımın konusu şöyle: 2003’te, İstanbul’da yaşayan 55 yaşındaki bir kadın, evine giren bir yabancı tarafından bıçaklanarak öldürülür. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sonucu, maktulün kızı ve kızının sevgilisi gözaltına alınır. 4 yıl süren dava sonrası mahkeme ikisini de müebbet hapis cezasına çarptırır. Film, 15 yıl sonra bu kriminal vakanın mekânlarını takip ederek cinayeti işleyen zanlının polis karakolunda verdiği ifade eşliğinde topoğrafik bir gözlem yapıyor ve ardından çiftin ilk tanıştığı geceye odaklanıyor. Aidiyet’in oyuncuları ise Eylül Su Sapan ve Çağlar Yalçınkaya. İnsanın hayattaki sabitini sorgulatan yönetmen, “Yazarken birçok anektoddan beslendim. Gerçek ve kurmacayla sürekli oynayan bir film. Çelişkiler ve hatırlamalar seyirciyi oyuna davet ediyor. Sonuçta asıl derdi olan, hatırlama eylemini devreye sokuyor” dedi.

Yönetmen Burak Çevik’in ikinci filmi Aidiyet, katıldığı festivallerden övgü ve ödüller ile döndü.

FIRLATILMIŞLIK HİSSİNDEN DOĞDU

Aidiyet kavramı üzerine sık sık düşündüğünü belirten 27 yaşındaki Çevik, “Filmdeki karakterler kime ait diye soruyorum. Ben de sürekli düşünürüm. Aileme mi, sevgilime mi, ülkeme mi aidim... Sürekli bir aidiyet arama isteğiyle yaşamaya devam ediyorum ancak bir türlü sabitin ne olduğunu bulamıyorum. Dünyaya hazırlıksız fırlatılmış gibi hissediyorum ve ‘Aidiyet’in de bu fırlatılmış hissinden doğan bir film olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sinemaya bakışını merak ettiğimiz Çevik, şöyle konuştu: “Deleuze, sinemada fikir üzerine konuşurken sesle görüntüyü keskin şekilde ayırmış olmanın getirdiği olanaktan ve anlam katmanından bahsediyordu. Boş bir tarla gördüğümüzde, gördüğümüz şey sadece boş bir tarladır. Ama anlatıcı bize, altındaki mezarlardan bahsettiğinde tamamen başka bir görüntüye dönüşür. Böylelikle gördüğümüz şeyle duyduğumuz şey arasındaki kontras, sinemada başka anlatım olanakları sağlayabilir. Aidiyet, bu olanakları zorlayan, arayan bir film. Sinemanın ne olduğu hakkında kesin bir tavrım yok. Çünkü nasıl hikaye anlatılır’ı arıyorum, anlatım biçimleri deniyorum. Sinema benim için el yordamıyla aramak demek.”

Bağımsızlar olumsuz etkilendi

Aidiyet
  • Son bir yıldaki bilet satışlarının yüzde 45 azaldığına dikkat çeken Burak Çevik, yeni olanaklar keşfetmeyi denediğini belirtiyor ve ekliyor: “Değişimlerden özellikle bağımsız sinema olumsuz etkilendi. Dağıtımlar orman kanunlarıyla yönetiliyor. Bir kişi de izlemek istese filmi koltuğumun altına alıp o kişiye ulaştırma yükümlülüğünü hissediyorum. Seyirciyle konuşabilmek de çok değerli benim için.” Çevik’in katılımıyla yapılan gösterim takvimi yönetmenin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Füruğ’a söz vermiştim
HAYAT
Füruğ’a söz vermiştim
Libya barışı Türkiyeden geçer

Libya barışı Türkiye'den geçer

​Libya'yı bir savaş baronuna terk etmek, tarihi bir hata olacaktır.
Libya için karar günü

Libya için karar günü

​Bugün Berlin'de aynı masa etrafında buluşacaklar.
EastMedhayali suya düştü

EastMed
hayali suya düştü

​Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan EastMed projesi çöküyor.
İdlib direniyor

İdlib direniyor

​Çok sayıda tank, zırhlı araç ve füze bataryası imha edildi.
İstanbul'da<br>güç savaşları

İstanbul'da
güç savaşları

Kaftancıoğlu'na muhalif 16 isim yönetimde yer alacak.
Somali'de<br>hedef yine Türkiye

Somali'de
hedef yine Türkiye

​Saldırıda 3 kişi öldü, 6'sı Türk 20 kişi yaralandı.
28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

​BM'nin Suriye hakkındaki raporunda çarpıcı tespitler yer aldı.
İstanbul zirvede

İstanbul zirvede

​100 bin sosyal konuta Türkiye genelinde 12 kat talep geldi.
56 muvazzaf tutuklandı

56 muvazzaf tutuklandı

​İzmir merkezli ankesör operasyonunda 145 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

Yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu.
Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

​Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Galibiyetle başladı

Galibiyetle başladı

​Fenerbahçe, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti.
Türkler yine hedefte

Türkler yine hedefte

​Ankara ile yakınlaşan Somali'deki saldırılarda BAE ve İngiltere izi.
Çok önemli şeyler var

Çok önemli şeyler var

​Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu açıklaması.
Arabanın kamerasına yansımıştı

Arabanın kamerasına yansımıştı

​Kameradaki kişinin kayıp Gülistan olduğu netleşti.
35 dakikada ulaşım

35 dakikada ulaşım

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında ilk ray kaynağı yapıldı.
Metrobüste yangın

Metrobüste yangın

Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.