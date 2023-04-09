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Hayat

AK Parti Kayseri Milletvekili Eski Bakan Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

03:19 . 9/04/2023 Pazar
IHA
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız.

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı.Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi. Önceki dönem bakan Yıldız’ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi’nde müşahade de tutulduğu öğrenildi.


#Taner Yıldız
#hastane
#müşahade
#Eski Bakan
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