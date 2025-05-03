Yaz aylarında artan polen seviyeleriyle birlikte alerji ve saman nezlesi (alerjik rinit) vakalarında ciddi bir artış yaşanırken, uzmanlar sık kullanılan bazı ilaçların uzun vadeli etkilerine dikkat çekiyor.

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Uzman Eczacı Deborah Grayson, özellikle uyku hali yapan (sedatif) antihistaminiklerin günlük kullanımına karşı uyarılarda bulundu.

"'Asetilkolin' salınımını engelliyor"

Grayson, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sedatif etkili antihistaminiklerin beyin kimyası üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve uzun vadede demans (bunama) riskini artırabileceğini belirtti. Bu ilaçların, hafıza ve bilişsel fonksiyonlar için kritik rol oynayan "asetilkolin" isimli nörotransmitterin salınımını engellediğini söyleyen Grayson, bu durumun Alzheimer dahil olmak üzere çeşitli nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Alerji tedavilerinde 'antihistaminik' uyarısı

Grayson yaptığı açıklamasında, "Alerjik rinit, saman nezlesi ve mevsimsel alerjiler gibi durumlarda günlük antihistaminik kullanımı mümkündür. Ancak ben her zaman uyku yapmayan antihistaminikleri tercih etmenizi öneririm. Çünkü sedatif antihistaminikler, uzun vadeli kullanımlarda beyindeki nörotransmitterleri etkileyerek demans riskini belirgin şekilde artırabilir." ifadelerini kullandı.

"Kesinlikle önerdiğimiz bir uygulama değil"

Sedatif antihistaminikler arasında yer alan ve genellikle uyku desteği amacıyla kullanılan bazı reçetesiz ilaçlara dikkat çeken uzman, "Nytol veya Night Nurse gibi ilaçları uyumak için her gün almak, kesinlikle önerdiğimiz bir uygulama değil." uyarısında bulundu.

Grayson, bu ilaçların hekim kontrolünde kısa süreli olarak reçete edilebileceğini, ancak yalnızca uyku desteği amacıyla ve düzenli şekilde kullanılmasının beyin sağlığı açısından sakıncalı olduğunu belirtti.

Uzun süreli kullanımı demans riskini artırıyor

Amerika merkezli 2015 yılında yapılan ve 65 yaş üstü 3.400’den fazla kişiyi 18 yıl boyunca izleyen bir çalışmaya da atıfta bulunan Grayson, söz konusu ilaçların uzun süreli kullanımının demans riskini artırdığını gösteren bilimsel verilerin bulunduğunu vurguladı.

Öte yandan uzman, uyku yapmayan (non-sedatif) antihistaminiklerin genel olarak güvenli olduğunu ve günlük kullanıma daha uygun olduğunu söyledi.

Tedavinin uzun vadeli sonuçları da göz önünde bulundurulmalı

Grayson, alerji ve saman nezlesi gibi durumlarda tedavi seçimi yapılırken yalnızca semptomları baskılayan değil, uzun vadeli sağlık üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.







