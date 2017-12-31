Günümüzde kitaba ulaşmanın birçok yolu olsa da müzayedelerin tadı başkadır. Kitapçılarda, sergi salonlarında, kafelerde yapılan müzayedelerin sayısı son yıllarda arttı. Tatlı atışmalara, yeni dostluklara sahne olan müzayedelerin bir yenisi Üsküdar’da bulunan Nadide Kafe’de başladı. Moderatörlüğünü Ziyaver Şencan’ın yaptığı aylık düzenlenen “Nadide Kitaplar Müzayedesi”nde ortalama 200 kitap satıldığına dikkat çeken Şencan, en dikkat çeken kitabın, Suzan Sözen’den Muzaffer Tema’ya imzalı “Sanera” kitabı olduğunu söylüyor.

Adnan Menderes’in Yassıada’da yargılandığı sırada aleyhinde delil olarak gösterilen kitabın imzalı kopyasının nadir olduğunu belirten Şencan, “Adnan Menderes’in kasasından çıkmıştı ve tek imzalı nüshanın da bu olduğu sanılıyordu. Ancak ben bir sahafta imzalı başka bir nüsha gördüdüğümde çok heyecanlandım. Manevi değeri çok yüksek bir eser. Aslında her kitabın bir öyküsü var. Aradığında bulamazsın, aradığın seni bulur. Bugün Ali Emiri Efendi’nin Pera Müzesi Yayınları arasından çıkmış bir eserini de müzayede ettik. Kendisi Kaşgarlı Mahmud’un Divanı Lügatit Türk eserini yeniden bulup yabancılara satılmasını engellemiştir. Bu eseri Türk milletine kazandırması yanında diğer bütün kitap bulma hikayeleri sönük kalır. Biz bibliyofiller, Ali Emiri’nin paltosundan çıktık. Her kitapsever, onun kitap tutkusundan bir şekilde nasiplenmiştir” diyor.

REKLAM

Kitaplara ulaşım konusunda İstanbul’un farkını anlatan Ziyaver Şencan, şöyle konuştu: “İstanbul, üç imparatorluğa başkentlik yaptı. Çatı katlarında, sandık içlerinde daha neler vardır kim bilir... İstanbul çok müstesna bir yer. Nazı dönemiyle ilgili kitaplar Avrupa’da, Amerika’da çıkmaz. Sadece Türkiye ve Latin Amerika ülkelerinde çıkar. Çünkü Avrupa Naziler’den temizlendiğinde kalan her şeyi yaktılar, adeta bir kültürel katliam yaşandı. Bu nedenle Naziler’le ilgili kitaplar, fotoğraflar, propaganda malzemeleri buralarda daha çok çıkar.”

“CANIMIZI CANLANDIRALIM”

Mezatta Siyeri Nebi, seyahatnameler, biyografiler, grafik romanlar, fotoğraf ve tarih kitapları, kataloglar, Peyami Safa’dan Attila İlhan’a, Reşad Ekrem Koçu’dan İsmet Özel’e ilk baskılar, İtalyanca, Osmanlıca, Fransızca, Ermenice baskılı birçok kitap teklifle satışa sunuluyor. Yorgun ciltler, şömizli baskılar, prestij kitaplar arasında bazen iki bin yıllık bir sözlük bazense geçen yıl satışa çıkan bir kitabı görmek mümkün. Müzayede deyince öyle yüksek fiyatlar aklınıza gelmesin.

Her yaştan ve meslekten katılımcının olduğu etkinliklerde internetten ve sahaflardan çok ucuza kitap bulunabiliyor. Örneğin Nuri Bilge Ceylan’ın fotoğraflarından oluşan bin lira değerindeki kitap, 130 liraya alınabiliyor. Ziyaver Şencan, zaman zaman durgunlaşan mezat ortamını “Canımızı canlandıralım” diyerek dikkatleri üzerine topluyor. Bazense “Bu kitabı çalanla bulan bu kadar ucuza satmaz” deyip enteresan bir kitabı sunmaya başlıyor. Herkesin müzayedelerden keyif alacağını belirten Şencan, “Üsküdar’da kültürel bir odak oluşturmak istedik. Kitabın yanına harita, gravür, hat da konabilir ancak bizim asıl işimiz kitap” ifadelerini kullanıyor.

REKLAM

1 liradan çıktı 2 bine satıldı

* İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Petrol Mühendisliği okuyan ve ilaç sanayiinde çalışan Ziyaver Şencan son 9 yıldır müzayedelerde moderatörlük, yani münadilik yapıyor. Başta Üsküdar, Çengelköy, Eyüp, Beşiktaş, Galatasaray, Tophane, Taksim’de müzayedeler düzenleyen Şencan, 800’e yakın müzayede yaptığını söylüyor. En şaşırdığı kitap satışını ise şöyle anlatıyor: “1 milyon civarında kitap, dergi, gazete, efemerayı tedarikçilerden ihtiyaç sahiplerine intikalinde aracı oldum. 500 yaşındaki Venedik baskılı, Latince bir kitap 1 liradan başlayıp 2 bin liraya satıldı. Beklemediğimiz bir yükselişti.”