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Hayat

Anadolu’nun desenleri kaykaya dönüştü

Yorglass, B2C ürünlerini sunacağı yeni markası YUDA’nın ilk ürünü olan YUDA Cam Kaykay özelinde ünlü yönetmen Recep Bozgöz ile iş birliği yaptı. Bozgöz’un kuruculuğunu üstlendiği ve kadim Anadolu motiflerini modernize bir bakış açısıyla yorumlayan Caché İstanbul ile başlatılan iş birliği kapsamında, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin saklı desenleri cam kaykaylar üzerine işlendi.

Latife Beyza Turgut
Latife Beyza Turgut
04:00 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yorglass, B2C ürünlerini sunacağı yeni markası YUDA’nın ilk ürünü olan YUDA Cam Kaykay özelinde ünlü yönetmen Recep Bozgöz ile iş birliği yaptı.

Yorglass, B2C ürünlerini sunacağı yeni markası YUDA’nın ilk ürünü olan YUDA Cam Kaykay özelinde ünlü yönetmen Recep Bozgöz ile iş birliği yaptı.

İmza attığı yenilikçi ürünlerle cam ekosistemine inovatif ve ezber bozan bir perspektif kazandıran Yorglass, B2C ürünlerini sunacağı yeni markası YUDA’nın ilk ürünü olan YUDA Cam Kaykay özelinde ünlü yönetmen Recep Bozgöz ile iş birliği yaptı. Bozgöz’un kuruculuğunu üstlendiği ve kadim Anadolu motiflerini modernize bir bakış açısıyla yorumlayan Caché İstanbul ile başlatılan iş birliği kapsamında, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin saklı desenleri cam kaykaylar üzerine işlendi. Anadolu’daki zanaatkar kadınlar tarafından işlenen motifli YUDA Cam Kaykay Anatolian Koleksiyonu, Caché İstanbul’un web sitesinde ve www.yuda.zone’da satışa sunuldu.


#Yorglass
#YUDA
#Recep Bozgöz
1 saat önce
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Anadolu’nun desenleri kaykaya dönüştü
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