Anadolu'nun  film maratonu

Yerli ve yabancı bağımsız sinemanın iddialı yapımları festivaller aracılığıyla Anadolu'ya yayılıyor. Sonbaharın gelişiyle beraber sinemaseverler film maratonuna giriyor. Sonbahar boyunca dünyaca ünlü yönetmenlerin filmleri izlenecek. İstanbul dışındaki en köklü film festivallerimiz ise şöyle: Uluslararası Antalya Film Festivali, Uluslararası Adana Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali, Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali. Bu hafta sizler için Anadolu’nun festival maratonunu derledik.

ADANA'YA İLGİ YOĞUN

Maraton geçtiğimiz hafta 8. Bodrum Filmleri Haftası ile başladı. Hemen peşinden de Uluslararası Adana Film Festivali geldi. Bugün sona erecek festivalde 257 yapım 421 gösterimle seyirciye sunuldu. Adana Belediyesi tarafından bu yıl 25. kez düzenlenen festivale yoğun bir ilgi vardı. Bu artan ilgiye gerekçe olarak Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'Ulusal Yarışma' bölümünün kadırılmasını gösterebiliriz.

KISA FİLMİN UZUN SOLUĞU

Sinemaseverler, eleştirmenler ve film yazarları henüz Adana'da izledikleri filmlerin etkisinden çıkamadan Uluslararası Antalya Film Festivali başlıyor. Geçtiğimiz gün başlayan festival bu yıl 55.'si düzenlenecek ve 5 Ekim'e kadar devam edecek. 55 filmlik bir programla sinemaseverleri selamlayan festivale, 'Ulusal Yarışma' bölümünün kaldırılmasını protesto eden sinemacılar gitmiyor. Anadolu'da düzenlenen festivallere bu yıl bir yenisi daha ekleniyor. Beş yıl önce hayatımıza giren Başka Sinema'nın düzenlediği Ayvalık Film Festivali bu yıl ilk kez Kariyo ve Ababay Vakfı ana sponsorluğunda 5- 10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl 19.'su düzenlenenecek Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali ise 30 Ekim - 04 Kasım 2018 tarihleri arasında dünya sinemasını İzmir'e getiriyor.

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Nuri Bilge Ceylan

FİLİSTİN SİNEMASI MALATYA'DA

Kasım ayına geldiğimizde Malatya Uluslararası Film Festivali karşılıyor bizi. Bu yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında 8.’si düzenlenecek festival, “Konuk Ülke” bölümünde Filistin’i ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni kuşak sinemacıların filmlerine de yer verilecek bölümde Ortadoğu’nun kanayan yarası haline gelen Filistin sorununun sinemaya yansımaları ve Filistin sinemasının dünyadaki seyrini içeren çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını, dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenirken Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını yönetmen Reis Çelik yapacak.

Jüri başkanı Derviş Zaim