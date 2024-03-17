Ara Güler anısına pul ve ilk gün zarfı

Seri numaralı anma pulları yalnızca, ‘Hayalimdeki İstanbul-Ara Güler’ adlı Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarından oluşan ve sınırlı sayıda üretilen pul portföyü içerisinde satın alınabilir. Portföy ve ilk gün zarfı Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi ve Galataport İstanbul’daki Ara Güler Müzesi Dükkan’da da satılıyor. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile Ara Güler’in uzun yıllar yazıhane olarak kullandığı, şimdiki adı ile ‘Ara Güler Sokağı’ndaki Güler Apartmanı’ndan birkaç adım uzaklıktaki Tarihi Beyoğlu Postanesi’nde ‘Ara GÜLER 14.03.2024 İSTANBUL’ ibareli ilk gün damgası kullanıldı.
Portföy ve ilk gün zarfı Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi ve Galataport İstanbul’daki Ara Güler Müzesi Dükkan’da da satılıyor.
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4 saat önce