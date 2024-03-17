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Hayat

Ara Güler anısına pul ve ilk gün zarfı

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Ara Güler Müzesi’nin iş birliği sonucu PTT AŞ tarafından Ara Güler fotoğraflarına yer verilerek hazırlanan “Ara GÜLER” konulu 2 (iki) adet anma pulu, ilk gün zarfı ile 2 (iki) adet 1’den üç bin 500’e kadar seri numaralı anma pulu geçtiğimiz günlerde tedavüle sunuldu.

04:00 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 06:19 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Portföy ve ilk gün zarfı Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi ve Galataport İstanbul’daki Ara Güler Müzesi Dükkan’da da satılıyor.
Portföy ve ilk gün zarfı Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi ve Galataport İstanbul’daki Ara Güler Müzesi Dükkan’da da satılıyor.

Seri numaralı anma pulları yalnızca, ‘Hayalimdeki İstanbul-Ara Güler’ adlı Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarından oluşan ve sınırlı sayıda üretilen pul portföyü içerisinde satın alınabilir. Portföy ve ilk gün zarfı Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi ve Galataport İstanbul’daki Ara Güler Müzesi Dükkan’da da satılıyor. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile Ara Güler’in uzun yıllar yazıhane olarak kullandığı, şimdiki adı ile ‘Ara Güler Sokağı’ndaki Güler Apartmanı’ndan birkaç adım uzaklıktaki Tarihi Beyoğlu Postanesi’nde ‘Ara GÜLER 14.03.2024 İSTANBUL’ ibareli ilk gün damgası kullanıldı.


#Ara Güler
#pul
#zarf
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