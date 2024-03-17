Ara Güler anısına pul ve ilk gün zarfı

İftar sofralarınıza hem midenizi yormayacak hem de ağzınızı tatlandıracak helvaları konuk etmeye ne dersiniz? İftar saatini dört gözle bekleyip yemek sonrası hemen eliniz tatlıya gidiyorsa bugün sizler için sofranızı helvalarla süsleyeceğiniz yöresel tariflerimiz var. Siz de Konya usulü höşmerim ve Çorum mutfağından karaçuval helvası ile hasıda tariflerini deneyebilirsiniz.