Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Arı saldırısına uğrayan yaşlı çift hastanelik oldu

Arı saldırısına uğrayan yaşlı çift hastanelik oldu

17:1426/05/2026, Salı
G: 26/05/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Foto: İHA
Foto: İHA

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde arıların saldırısına uğrayan yaşlı çift hastanelik oldu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilsırt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü S. (77) ile Pembe S. (69), henüz bilinmeyen bir nedenle arıların saldırısına uğradı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden arı sokmasına maruz kalan yaşlı çift fenalaştı. İhbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#Tekirdağ
#Arı
#Olay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ Kurban Bayramı namazı vakitleri: 27 Mayıs Çarşamba Elazığ bayram namazı saat kaçta kılınacak?