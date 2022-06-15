Arkeoloji dünyasından ilmi eserler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ortaklığında Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü arkeoloji alanında ihtisaslaşmış Türkiye ve Avrupa’dan 430 kültür, sanat ve bilim insanı katkısıyla bilimsel çalışmalar ve ilmi nitelikli kapsamlı yayın faaliyetleri yürütüyor.

Türk Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü Takım Lideri ve Akdeniz Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Enstitü’nün amacını “Türk arkeolojisini ve kültürel miras çalışmalarını çağa uygun formda yenileyip geliştirecek daha yeterli bir yapılanmayla geleceğe arkeoloji ve kültür bilimine hizmet edecek ulusal bir kurum bırakmak” olarak tanımlıyor.

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Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü tarafından hazırlanan yayınlarla bilim dünyasına katkı sunmak amaçlanıyor. Bu bağlamda arkeoloji ve tarih alanında toplumun her kesiminden meraklı okura, nitelikli eserler aracılığıyla ulaşmak gayesiyle Türkçeye çevrilen kitaplar ve telif eserlerle 27 kitaptan oluşan bir seri okuyucuyla buluştu.

İLK ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR

Türk arkeolojisi ve müzeciliğinin kurucusu Osman Hamdi Bey’in Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin heykel bölümü hocası Osgan Efendi ile birlikte 1883’de Fransızca yayınladıkları Nemrut Dağı Tümülüsü başlıklı eser, Arkeoloji Enstitü tarafından ilk kez Türkçe olarak basıldı. Murat Erşen’in çevirdiği kitapta Osman Hamdi Bey ile Osgan Efendi’nin katıldığı Nemrut Dağı’nda 1882-1883’de yapılan kazı çalışmaları belge, plan, yazıt ve fotoğraflar eşliğinde ele alınıyor.

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Osman Hamdi Bey’in Sidon Kral Mezarı Kazısı’na dair kaleme aldığı rapor da Murat Erşen tarafından ilk kez Türkçeye çevrilerek Türk Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü’nden çıkan eserler arasında yer aldı. 1887’de Lübnan’ın Sayda kentinde gerçekleştirilen Sidon kazılarında Müze-i Hümayun müdürü Osman Hamdi Bey görev almış ve kazılarla çıkarılan aralarında İskender Lahdi, Ağlayan Kadın Lahdi, Likya Lahdi ve Tabnit Lahdi gibi kral mezarlarına ait 11 lahit İstanbul’a getirilmiştir.

Anadolu’yu karış karış gezerek Türk mimari eserlerini Batı’da tanıtan Fransız mimar ve sanat tarihçisi Albert-Louis Gabriel’in (1883-1972) Türk sanat tarihi açısından eşsiz bir öneme sahip 1934’de Paris’te basılan Anadolu’daki Türk Anıtları isimli iki ciltlik eseri de Arkeoloji Enstitü’nün Türkçeye kazandırdığı eserler arasında dikkat çekiyor. Anadolu coğrafyasının kalbine Albert-Louis Gabriel tarafından yapılmış bu sanat tarihi yolculuğu Nuri Fudayl Kıcıroğlu ve Işıtan Tual Şekercigil tarafından çevrilerek Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin editörlüğünde yayınlandı.

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DİKKAT ÇEKİCİ ESERLER

Atatürk’ün bizzat Türk Tarih Kongresi’ne çağırdığı Avusturyalı ünlü sanat tarihçisi Josef Strzygowski’nin (1862-1941) kaleme aldığı ve 1903’de yayımlanan Küçük Asya: Sanat Tarihinin Bakir Toprakları başlıklı kitap Emre Güler tarafından ilk kez Türkçeye kazandırılarak Arkeoloji Enstitüsü’nün yayın serisinde yer aldı.

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar ve Marilyn Jenkins-Madina’nın kaleme aldıkları 1987’de İngilizce olarak basılan İslam Sanatı ve Mimarisi (650-1250) kitabı İsmail Hakkı Yılmaz’ın çevirisiyle Arkeoloji Enstitüsü’nden çıktı. Kitap İslâm’ın ilhamında şekillenen sanatsal ve mimarî estetiğin yüzyıllar ve coğrafyalar içerisindeki seyrini konu ediniyor.

18. yüzyılın ortalarına kadar uzanan Osmanlı arkeolojisinin öyküsünü ve Batı arkeolojisiyle olan ilişkilerini tüm yönleriyle inceleyen Osmanlı İmparatorluğunda Arkeolojinin Öyküsü 1753-1914 isimli çalışma Zainab Bahrani, Zeynep Çelik ve Edhem Eldem’in editörlüğünde konunun uzmanı olan bilim insanlarının makalelerinden oluşuyor.

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Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde geçtiğimiz günlerde açılan Tarih Size Bakıyor- Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji Sergisi’nden hareketle fotoğraf tarihçisi ve serginin küratörü Engin Özendes’in yayına hazırladığı Tarih Size Bakıyor: Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji başlıklı eser ise Ara Güler’in arkeolojiye ilgisi ve arkeoloji fotoğrafçılığını ele alıyor.

Anadolu arkeolojisi üzerine çocuklar için Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü tarafından Arkeoloji Macerası isimli bir kitap da yayınladı. Doğan Hızlan’ın sunumuyla Senem Kale ile Gökçe Akgül’ün kaleme aldığı çocuk kitabı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlandı.

Türk Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü Anadolu arkeolojisi, tarihi ve kültürel mirasa dair yayınladığı kitapların yanı sıra Anadolu ve çevresindeki kültürlerin belgelenmesi, incelenmesi, korunması ve birbirleriyle ilişkilerinin anlaşılması doğrultusunda bilimsel bilgiyi yaymak ve akademik tartışma ortamı yaratmak amacıyla Doç. Dr. Rânâ Özbal’ın editörlüğünde Türkçe ve İngilizce hazırlanan uluslararası hakemli derginin ilk sayısı da 2021’de yayınlamıştı.