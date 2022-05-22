Artam’dan ustalar geçidi

Artam Antik A.Ş. geçen hafta yapılan “Nadir Kitap ve Obje Müzayedesi ile Antikalar, Sanatsal ve Dekoratif Eserler Müzayedesi’nin ardından bu hafta da klasik ve modern tablolar müzayedesi düzenliyor.

Osman Hamdi Bey’in fırçasından kızı Leyla Hanım’ın portresi

Türk resminin klasikten moderne usta isimlerinin baş yapıtları Artam Antik A.Ş.’nin 375. müzayedesinde sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. 22 Mayıs’ta online olarak gerçekleştirilecek müzayedede tablo, heykel, obje, fotoğraf ve ferman kategorisinde 348 sanat eseri bulunuyor.

Söz konusu müzayedede Osman Hamdi Bey, Süleyman Seyyit, Hoca Ali Rıza, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Akyavaş, Ömer Uluç, Selim Turan, Burhan Doğançay ve Cihat Burak gibi isimlerin müzelik yapıtları yer alıyor.

Süleyman Seyyid, Kavunlu Natürmort

Türk resminde figürlü kompozisyonu kullanan ilk ressam olan Osman Hamdi Bey’in (1842-1910) kızı Leyla Hanım’ı ve akrabası İsmail Hakkı Bey’i resmettiği portre çalışmaları müzayedenin iki başyapıtı olarak karşımıza çıkıyor. Ressam babasının gözünden “Leyla’nın Portresi” duygu yüklü, incelikli, sıra dışı bir şaheser olarak dikkat çekiyor. 9.5x8.5 cm ebatlarıyla adeta minicik bir mücevher olan portre yeni sahibini bekliyor. Osman Hamdi Bey, kızı Leyla Hanım’ı 1901 tarihli Mihrap adıyla bilinen ama asıl adı Yaradılış olan meşhur tablosunda da resmetmiştir.

Feyhaman Duran, Vazoda Çiçekler

OSMAN HAMDİ BEY’İN TABLOSU

Osman Hamdi Bey’in müzayedeye çıkan bir diğer eseri ise 1904 tarihli ve tuval üzerine yağlı boya olan İsmail Hakkı Bey’in portresi. İsmail Hakkı Eldem (1871-1944) Osman Hamdi Bey’in kardeşinin kızı olan Azize Hanım’ın eşi ve mimar Sedat Hakkı Eldem’in babasıdır. Osman Hamdi’nin “À mon cher Hakki” (Sevgili Hakkı’ma) ithafını taşıyan İsmail Hakkı Bey tablosu ressamın ustalıklı portre çalışmalarından biri olarak önem taşıyor. Osman Hamdi’nin bu iki portresinden Edhem Eldem’in “Osman Hamdi Bey Sözlüğü” isimli eserde söz ediliyor.

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İsmail Hakkı Bey’in portresi Osman Hamdi Bey

Türk resminin ilk kuşak ressamlarından biri olan Süleyman Seyyit’in (1842-1913) sadeliği ve çarpıcı renkleriyle izleyiciyi büyüleyen “Kavunlu Natürmort”u müzayedenin bir başka başyapıtı. Sanatçının zarif ve ince işlenmiş eseri, ilk bakışta renklerin parlaklığıyla göz dolduruyor. Süleyman Seyyit’in “Kavunlu Natürmort’unun yanı sıra Hoca Ali Rıza’nın ve Osman Asaf’ın nefis peyzajları, Feyhaman Duran’ın vazoda çiçekleri klasik Türk resminden bazı yapıtlar olarak müzayedede koleksiyonerlerin beğenisine sunuluyor.

Ömer Uluç

EROL AKYAVAŞ’IN BEŞ ESERİ

Erol Akyavaş, Ömer Uluç, Burhan Doğançay ve Cihat Burak gibi çağdaş Türk resminin önde gelen isimlerinin eserleri de müzayedede görülmeye değer. Erol Akyavaş’ın beş eserden oluşan seçkisi gerek kökenleri gerekse sanatçının imzasının karakteristik özelliklerini taşımaları açısından önem arz ediyor. Akyavaş’ın müzayededeki eserleri arasında öne çıkan ve 1982 senesinden tuval üzerine karışık teknik olan Fall of a Dream (Düşün Düşüşü) adlı çalışma ressamın adeta sanat hayatının bir özeti niteliği taşıyor.

Burhan Doğançay, müzayedeye renklerin coşkusunu yansıtan, çarpıcı kırmızısıyla göz dolduran Kurdeleler serisinden Walls isimli yapıtıyla damga vuruyor. Müzayede bu önemli yapıtın yanı sıra Doğançay’ın her biri birbirinden kıymetli yedi eserin bir araya geldiği zengin bir seçki sunuyor. Türk resminde iz bırakan birçok ismin yapıtlarının yanı sıra müzayedede Füreya Koral ve Alev Ebuzziya’nın seramik objeleriyle Koray Ariş, Bubi ve Rahim Ekiz’in heykelleri de yer alıyor.

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