Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

11:0027/06/2025, Cuma
G: 26/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: AA
Foto: AA

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni organize edildi. Sünnet edilen çocuklar için Valilik makam aracının da yer aldığı araçlarla şehir turu atıldı.

Konvoyun ardından Artvin Valiliği Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi.

Vali Turan Ergün, sünnet şöleninin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Güzel bir organizasyon yapıldığını belirten Ergün, "Valilik makam aracı da dahil olmak üzere emniyet, jandarma ve resmi araçlarımızla konvoy şeklinde çocuklarımızı buraya getirdik. Çocuklarla, velilerle güzel, keyifli gün geçirdik" dedi.

Bölge Müdürü Reşat Asrak ise "Çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu görmek bizleri de memnun etti. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

#Artvin
#çocuk
#sünnet şöleni
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi