Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Güzel bir organizasyon yapıldığını belirten Ergün, "Valilik makam aracı da dahil olmak üzere emniyet, jandarma ve resmi araçlarımızla konvoy şeklinde çocuklarımızı buraya getirdik. Çocuklarla, velilerle güzel, keyifli gün geçirdik" dedi.

Bölge Müdürü Reşat Asrak ise "Çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu görmek bizleri de memnun etti. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.