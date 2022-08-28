Aşkın Bodrum hâli başkadır

İş Sanat’ın kültür ve sanat alanında zengin bir program sunduğu “İş Sanat Çarşamba Sahnesi”, etkinliklerini yaz sonuna kadar Bodrum Zai Yaşam’a taşıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen “En Güzel Aşk Sahneleri” başlıklı okuma tiyatrosu, bir yaz gecesi serinliği ve cırcır böceklerinin eşliğinde sanatseverlerle buluştu. Usta tiyatrocular Yiğit Sertdemir ve Yeşim Koçak, en güzel aşk sahnelerini asırlık zeytin ağaçlarının altında sıralanmış iskemlelerde oturan konuklar için seslendirdiler. Piyanist Eylül Ergül ve keman sanatçısı Murat Erginol da bu unutulmaz aşk hikâyelerinde Sertdemir ve Koçak’a eşlik ettiler. Gecede Cyrano de Bergerac, Romeo ve Juliet, Ferhat ile Şirin gibi sevilen tiyatro oyunlarından seçilen beş eser seslendirildi.

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Yiğit Sertdemir

Okuma tiyatrosunun ilk metni “Romeo ve Juliet”ti. William Shakespeare’in kaleminden, “Yarayla alay eder yaralanmamış olan, Bak nasıl da sararıp soluvermiş tanrıça kederden, Sen ondan çok daha güzelsin diye” repliğiyle başlayan balkon sahnesi belki de tüm zamanların en unutulmaz aşk sahnelerinden. Büyük aşklar, Capulet ve Montague gibi düşman ailelerden olmasalar bile zaman zaman aileler tarafından engellenebiliyor. İkinci oyun Ronald Duncan’ın kaleminden çıkan “Abelard ve Heloise”. Ortaçağ’dan bugüne ulaşan aşk öykülerinden biri. Aileleri engel olmasıyla kavuşamayan bu aşıkların hikâyesi mektuplarda devam ediyor. Mektuplar, Abelard’ın ve Heloise’in birbirine duyduğu sevgiyi ve saygıyı göstermekle beraber, hem zamanlarına hem de sevgili olarak birbirine isyan edişlerini ortaya koyuyor.

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Yeşim Koçak

GÜLDÜREN BİR AŞK HİKÂYESİ

Aşk her zaman hüzünlü değildir, bu güçlü duygu zaman zaman güldürülere de konu olmuştur. Üçüncü sahne, kısa öykü alanında tarihteki en büyük yazarlar arasında sayılan Anton Çehov’a ait. Bay Smirnov ve Bayan Popov arasında geçen diyaloglar hep söylenen bir klişenin, aşk ve nefret arasındaki çizginin üzerinde ilerliyor. Dördüncü sahne koca burunlu kahraman olarak tanınan “Cyrano de Bergerac”tan. 17. yüzyılda yaşamış Parisli şair ve silahşor Savinien Cyrano de Bergerac’ın gerçek hayat öyküsünden esinlenilen hikâye, Fransız oyun yazarı Edmond Rostand tarafından yazılmış.

Okuma tiyatrosu finalini Nazım Hikmet’in eşi Piraye’ye mektuplarında “Ferhad ile Şirin diye bir piyes yazmak istiyorum. Ferhad ile Şirin hikâyesini bilirsin, değil mi?” diyerek bahsettiği Türk halk edebiyatı hikâyesi “Ferhad ile Şirin”le yapıyor. Gecenin Romeo’su, Cyrano de Bergerac’ı ve Abelard’ı Yiğit Sertdemir, sahneden inerken en güzel aşk sahnelerinin tadı damağında kalan seyircilere bir de temennide bulunuyor: “Daha çok aşk sahnesi var ama umarız siz onları hayatınızda yaşayın”

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Bodrum Zai

Konser ve dinletilerden, arkeoloji ve sanat sohbetlerine uzanan zengin programıyla İş Sanat Çarşamba Sahnesi, etkinliklerini yaz sonuna kadar Bodrum Zai Yaşam’da ücretsiz gerçekleştiriyor. Etkinliğin gelecek programı ise şöyle;

- 31 Ağustos Çarşamba Bedia Ceylan Güzelce ile “Sanat Sohbetleri”

- 7 Eylül Çarşamba Haldun Taner Hikâye Dinletisi “İnsan Sadece Bir Araç”

- 14 Eylül Çarşamba Bedia Ceylan Güzelce ile “Sanat Sohbetleri”

Bodrumania’ya doğru yolculuk

l Bodrum Zai’de etkinliklere biraz erken gitmekte fayda var. Sahnenin yanı başında yer alan galeri, yıl boyu ücretsiz sergilerle sanatseverlere kapılarını sonuna kadar açıyor. İstanbul ve Düsseldorf’daki galerine bir yenisini ekleyen Anna Laudel, geçtiğimiz Mayıs ayında Bodrum Zai’de açılmıştı. Haziran-Temmuz aylarında Fırat Neziroğlu’nun “İçimdeki Deniz” başlıklı yeni eserlerinden oluşan kişisel sergisine ev sahipliği yapan Anna Laudel, Ağustos ve Eylül aylarında Ardan Özmenoğlu’nun “Bodrumania” başlıklı kişisel sergisini ağırlıyor. Sanatçı sergide Bodrum’un kendine has üç sembolü üzerine yoğunlaşıyor. Denizinin mavisini, begonvilinin pembesini ve evlerinin beyazını ele alan sanatçı, Halikarnas Balıkçısı ve Zeki Müren gibi önemli sanatçıların ilham noktası olan, hakkında şiirler yazılan, şarkılar bestelenen Bodrum’un güzelliklerini eserlerine konuk ediyor. Şehrin içinde yaşarken gözden kaçan büyüleyiciliğini ön plana çıkarmayı amaçlayan “Bodrumania” 23 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.

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