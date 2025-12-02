Ateşli çocuğa kalın giysiler giydirmek iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, kış mevsimi, özellikle okul dönemindeki çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının belirgin şekilde arttığı bir dönem olarak biliniyor.





Kapalı alanlarda daha uzun süre vakit geçirilmesi, sınıflarda yakın temasın artması ve havalandırmanın yetersiz olması gibi faktörler, virüslerin daha kolay yayılmasına zemin hazırlıyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Balık, özellikle influenza, Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve adenovirüsün okul çağındaki çocuklar arasında kolaylıkla bulaşabildiğini ve sınıf içi yayılımın temas sıklığıyla arttığını belirtti.





Hastalık belirtilerinin erken dönemde fark edilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Balık, yüksek ateşin çocukluk çağında sık karşılaşılan bir bulgu olduğunu ve çoğu zaman vücudun enfeksiyonla mücadelesinin doğal bir parçasını oluşturduğunu aktardı. Balık, yanlış ateş yönetiminin klinik tabloyu olumsuz yönde etkileyebildiğine değinerek, şöyle devam etti:





"Ateşi olan çocuğa ateş düşürücü ilaçların gereksiz veya yüksek dozda verilmesi, kalın giydirilmesi ya da fiziksel soğutma yöntemlerinin yanlış uygulanması, sık karşılaşılan hatalar. Oda ısısının 21-24 derece arasında tutulması, ince tek kat pamuklu giysi tercih edilmesi, ortamın havalandırılması ve bol ılık sıvı tüketiminin sağlanması, ateşin kontrolünde etkili. Soğuk suyla ıslatma önerilmez, ılık uygulamalar ise işlem sonrasında vücut ısısının tekrar yükselmesine yol açabilir."





Ateşin her zaman kötü bir durumun göstergesi olmamasına rağmen ateşli çocuğun makul süre içinde tıbbi olarak değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Balık, ateşin uzun süre devam etmesi veya eşlik eden bulguların artması durumunda değerlendirmenin daha da önem kazanacağını ifade etti.





ANTİBİYOTİK KULLANIMINA HEMEN YÖNELMEK BÜYÜK HATA





Balık, kış aylarında çocuklarda ortaya çıkan viral enfeksiyonlarda, ailelerin iyi niyetle yaptığı bazı uygulamaların hastalığın seyrini olumsuz etkileyebildiğine işaret etti.





Belirtilerin başlamasının hemen sonrasında antibiyotik kullanımına yönelmenin sık gözlemlediği hatalar arasında yer aldığını kaydeden Balık, "Oysa antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olup, viral solunum yolu enfeksiyonlarında gereksiz ilaç yüküne neden olabiliyor. Ateş düşürmeye gereğinden fazla odaklanmak ve hastalık bulguları henüz devam ederken çocuğun kalabalık ortamlara sokulması da bulaş riskini artıran önemli faktörler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.





Dr. Ali Balık, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için günlük yaşamda uygulanabilecek temel önlemler arasında el hijyenine dikkat edilmesi, sınıf ortamının düzenli havalandırılması, yeterli su tüketimi, uyku ve beslenmenin düzenlenmesi, kalabalık ve riskli ortamlarda maske kullanımının yer aldığını belirtti.





SÜREKLİ YÜKSEK ATEŞE DİKKAT!





Solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunlukla hafif seyretmesine rağmen bazı durumlarda daha ciddi klinik tablolar gelişebildiğini hatırlatan Balık, şunları kaydetti:



