Avrupa müzayedelerinde Osman Hamdi rüzgarı

Osman Hamdi Bey’in fırçasından 1879 yılına ait “Bursa Ulu Camii Önü” ismiyle bilinen ancak Muradiye Camii’nin önünü konu alan tablosu Hotel Drouot’daki müzayedede 571 bin 500 avroya (20 milyon 850 bin TL) alıcı buldu. Londra merkezli Sotheby’s Müzayede Evi de Osman Hamdi Bey’in Fransız bir ailenin özel koleksiyonunda bulunan 1880 tarihli “In Her Boudoir” adlı yağlı boya tablosunu 4 Aralık’ta açık artırmaya çıkardı. 800 bin ila 1 milyon 200 bin sterlin tahminî fiyat biçilen eser Sotheby’s’in Eski Usta ve 19. Yüzyıl Resimleri Akşam Müzayedesi’nde 700 bin Sterlin’de (30 milyon 858 bin TL) kaldı ve satış gerçekleşmedi.