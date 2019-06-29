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Hayat Aylık 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyor
GENEL SAĞLIK

Aylık 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyor

SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, yaptığı açıklamada "Aylık ortalama 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyor ve ilaçları eczacılarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, "Aylık ortalama 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyor ve ilaçları eczacılarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen Eczacı Gelişim Kooperatifi'nin ilk genel kurulu toplantısına, SGK Başkanı Cevdet Ceylan ve çok sayıda eczacı katıldı.

Ceylan, toplantıda yaptığı konuşmada, örgütlü toplumların daha güçlü olduğunu ve eczacıların da taşradaki iş ortakları olduğunu söyledi.

SGK'yla sözleşmeli 25 bin 285 eczanenin sağlık sektöründe hizmet verdiğini belirten Ceylan, "Aylık ortalama 30 milyon üzerinde reçete yazılıyor ve ilaçları eczacılarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Biz SGK olarak, en güzel hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde otuzunun ilaç harcamalarından oluştuğunu vurgulayan Ceylan, bu dönemde ilaç harcamalarının bu bandın üzerine çıkabileceğini kaydetti.

"353 milyon liralık tutar eczacılara aktarılacak"

Türkiye Eczacılar Birliği ile yaptıkları ön protokolle kurum imkanlarını da zorlayarak eczacılara yeni imkanlar sunmaya çalıştıklarını aktaran Ceylan, şunları dile getirdi:

  • "Biz SGK olarak, önemli harcamalarımızdan birisi olan ilaç konusunda hem Sağlık Bakanlığı hem de eczacılarla birlikte 'akılcı ilaç' kullanımıyla ilgili birtakım projeler yürütüyoruz. Burada da eczacıların desteğini alıyoruz ancak bu noktada biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Bu süreçte reçete bedeli olarak 353 milyon liralık bir tutarın eczacılara aktarılacağını bekliyoruz."

Eczacı Gelişim Kooperatifi Başkanı Onur Özgüven ise ürün temin etmenin bir sorun olmadığını, en uygun fiyatlı ürünün bulunması gerektiğini söyledi.

Düzenli stok kontrolünün önemine değinen Özgüven, "Eczanenin verimli yönetilmesi gerekir. Bunun için de eczacıların düzenli sayımını yapacak stok hatalarının düzeltilmesini sağlayacak bir ekip oluşturmak projelerimiz arasında." ifadelerini kullandı.

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