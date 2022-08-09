Ayşe Şasa'dan Mustafa Asım Köksal'a : Yakın geçmiş çocuklar için yazılıyor

Yaşantılarıyla hepimize örnek olan yakın geçmişteki münevverlerimiz, “Geleceğe Mektup” serisiyle çocuklarla buluşuyor. Mecaz Çocuk’tan çıkan serinin 3. kitabı da raflardaki yerini aldı. Serideki ilk kitap Vildan Sert’in yazdığı “Medine’nin Gülü Ayşe Hümeyra Ökten”, ikinci kitap Dilara Ayşe Akdeniz’in kaleme aldığı “Çiçek Açan Mevsim Ayşe Şasa”ydı. Seriye son katılan isim ise Elif Erdemir imzasıyla “Kalem Dostu Mustafa Âsım Köksal” oldu. En iyi yazarları en iyi çizerlerle buluşturma hedefi olan yayınevi, seriye önclekile 10 eser hedefiyle başlamış. Şimdilik üç sayı çıktı ama dördüncüsü de yolda. Yunus Meşe’nin yazdığı Fethi Gemuhluoğlu’nun hayatı önümüzdeki ay raflarda olması planlanıyor. Ardından Mahir İz ve Ali Ulvi Kurucu’nun hikâyeleri çocuklarla buluşacak.
BİR EKSİKLİKTİ
- Yediden yetmişe herkesin bilmesi gereken isimleri ele aldıklarını söyleyen projenin yönetmeni Merve Çakır, bu projeye başlama sebeplerini şu ifadelerle anlatıyor: “Yetmiş yaşındakiler belki bu isimleri tanıyor, ancak yedi yaşındakiler henüz bilmiyor. Uzak geçmişimizdeki önemli insanlara bir şekilde ulaşılıyor, haklarında yazılmış çizilmiş eserler az da olsa var. Ama yakın geçmişimizde yaşayanlara, belki de çok yakınımızda olduğu için, odaklanılmıyor. Yapılmamış bir şeydi, bir eksiklikti, o sebeple yakın geçmişe odaklanmak istedik” diyor.
İLK KİTABINI YAYINLAYAN DA VAR
Yazarları büyük bir titizlikle belirlediklerini söyleyen Çakır, “Daha önce çocuk edebiyatıyla alakalı olduğunu bildiğimiz isimlerle de görüşüyoruz, yazıya meraklı olduğunu bildiğimiz isimler de oluyor. Belirlediğimiz isim üzerine bir kitap okumalarını, okudukları kitaptan anlatmak istedikleri bölümleri seçmelerini ve deneme metni yazmalarını rica ediyoruz. Deneme metni yayın kurulundan geçerse, devam etmesini istiyoruz” diyerek yazım sürecini anlatıyor. Her ay devam edecek bu seri, bir yandan geçmişle gelecek arasında köprü kurarken, diğer yandan çocuklarımızın yollarını aydınlatıyor. Sekiz yaş ve üzeri için hedeflenen kitaplar edebi anlatım dili ve sürprizli kurgusuyla çocukların gönlünü çalmaya aday.
ŞİŞEDEKİ NOTUNU BULDUM
- Ayşe Şasa’nın hayatını çocuklara aktarmak bir hayli zor. Şasa’yı anlatan kitapta Ayşe adındaki öğrenci ödev gereği adaşı olan bir büyüğünü araştırması gerekiyor. Ayşe Şasa’nın kitabından etkilenip, onun gibi film çekerek sunum gününde arkadaşlarına izletiyor. Kitabın sonunda ise Küçük Ayşe, adaşına bir not yazıp tıpkı onun gibi denize bırakıyor: “Şişedeki notunu buldum sevgili adaşım, ben de senin kadar uzun bir Ayşe’yim ve asla yalnız değilsin...”
- Herkesin doktor ablası Ayşe Hümeyra Ökten’i de bir kuşa anlattırıyor yazar. Onun en yakın arkadaşı ve onun hayatını gözlemleyen Babil Kuş, ilkokuldan tıbbiyeye, yardımseverliğinden Kutsal topraklara olan aşkına kadar sıradışı hikâyesini anlatıyor. “Bir gün yaptığım iyilikleri niçin yaptığımı unutmaktan korkuyorum, Babil kuşum” diye dert yanıyor mesela kuş arkadaşına.
- Serinin son kitabı Mustafa Âsım Köksal’ın memleketinde yapılan bir kalem, babası tarafından annesine hediye ediliyor. Annesi de Küçük Mustafa okula başlayacağı zaman kalemi ona hediye ediyor. Bu kalem Mustafa Âsım’ın hep yanında oluyor ve biz kalemin ağzından onun hayatını öğreniyoruz. İslam Tarihi serisinin yazılış hikayesi de yine kalemin ağzından anlatılıyor.