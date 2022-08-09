Ayşe Şasa'dan Mustafa Asım Köksal'a : Yakın geçmiş çocuklar için yazılıyor

Yaşantılarıyla hepimize örnek olan yakın geçmişteki münevverlerimiz, “Geleceğe Mektup” serisiyle çocuklarla buluşuyor. Mecaz Çocuk’tan çıkan serinin 3. kitabı da raflardaki yerini aldı. Serideki ilk kitap Vildan Sert’in yazdığı “Medine’nin Gülü Ayşe Hümeyra Ökten”, ikinci kitap Dilara Ayşe Akdeniz’in kaleme aldığı “Çiçek Açan Mevsim Ayşe Şasa”ydı. Seriye son katılan isim ise Elif Erdemir imzasıyla “Kalem Dostu Mustafa Âsım Köksal” oldu. En iyi yazarları en iyi çizerlerle buluşturma hedefi olan yayınevi, seriye önclekile 10 eser hedefiyle başlamış. Şimdilik üç sayı çıktı ama dördüncüsü de yolda. Yunus Meşe’nin yazdığı Fethi Gemuhluoğlu’nun hayatı önümüzdeki ay raflarda olması planlanıyor. Ardından Mahir İz ve Ali Ulvi Kurucu’nun hikâyeleri çocuklarla buluşacak.

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BİR EKSİKLİKTİ

Yediden yetmişe herkesin bilmesi gereken isimleri ele aldıklarını söyleyen projenin yönetmeni Merve Çakır, bu projeye başlama sebeplerini şu ifadelerle anlatıyor: “Yetmiş yaşındakiler belki bu isimleri tanıyor, ancak yedi yaşındakiler henüz bilmiyor. Uzak geçmişimizdeki önemli insanlara bir şekilde ulaşılıyor, haklarında yazılmış çizilmiş eserler az da olsa var. Ama yakın geçmişimizde yaşayanlara, belki de çok yakınımızda olduğu için, odaklanılmıyor. Yapılmamış bir şeydi, bir eksiklikti, o sebeple yakın geçmişe odaklanmak istedik” diyor.

İLK KİTABINI YAYINLAYAN DA VAR

Yazarları büyük bir titizlikle belirlediklerini söyleyen Çakır, “Daha önce çocuk edebiyatıyla alakalı olduğunu bildiğimiz isimlerle de görüşüyoruz, yazıya meraklı olduğunu bildiğimiz isimler de oluyor. Belirlediğimiz isim üzerine bir kitap okumalarını, okudukları kitaptan anlatmak istedikleri bölümleri seçmelerini ve deneme metni yazmalarını rica ediyoruz. Deneme metni yayın kurulundan geçerse, devam etmesini istiyoruz” diyerek yazım sürecini anlatıyor. Her ay devam edecek bu seri, bir yandan geçmişle gelecek arasında köprü kurarken, diğer yandan çocuklarımızın yollarını aydınlatıyor. Sekiz yaş ve üzeri için hedeflenen kitaplar edebi anlatım dili ve sürprizli kurgusuyla çocukların gönlünü çalmaya aday.

ŞİŞEDEKİ NOTUNU BULDUM