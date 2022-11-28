Hayat Bakan Koca İyileşince randevunuzu iptal edin
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Bakan Koca: İyileşince randevunuzu iptal edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz ay 3 milyona yakın kişinin, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gitmediği verisini mizahi yönden ele alarak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iyileşenlerin randevularını iptal etmesini istedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Koca: İyileşince randevunuzu iptal edin
Bakan Koca

Türkiye'de son dönemde en başarılı alanlardan biri olan sağlık sisteminde muayene için randevu alınamadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan MHRS, kişilerin web, mobil uygulama veya ALO 182 Çağrı Merkezi'ni kullanarak istediği hekime randevu oluşturmasına olanak sağlıyor.

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BİR AYDA 2 MİLYON 866 BİN 7 RANDEVU MUAYENEYE DÖNÜŞMEDİ

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

"İYİLEŞİNCE RANDEVUNUZU İPTAL EDİN, İYİ OLDUĞUNUZU BİLELİM"

Konuya ilişkin bir paylaşım da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Konuya biraz da mizahi yönden yaklaşan Koca, randevu aldıktan sonra iyileşenlerin randevularını iptal etmelerini istedi.

Koca paylaşımında, "MHRS üzerinden doktor randevusu aldıktan sonra şikayeti kalmayanlar… Randevunuzu iptal edin ki, iyi olduğunuzu biz de bilelim." ifadelerini kullandı.

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