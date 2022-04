Balıkesir mutfağına buyurun

Balıkesir’in kendine özgü ve zengin mutfak kültürü gözler önüne seren ve keşfetmek isteyenleri eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkaracak kitap “Balıkesir Gastronomi Atlası” Ketebe Yayınları arasında çıktı. Bu çalışmayla Balıkesir’in kendine özgü ve zengin mutfak kültürü gözler önüne sermeyi hedefleyen Ömür Akkor, hazırladığı gastronomi atlası çalışması ile Edremit’ten Susurluk’a, Bigadiç’ten Ayvalık’a, Dursunbey’den Manyas’a karış karış Balıkesir’i işlediği atlasta Akkor, yeme içme kültürünün, tarihin, görülmesi gereken yerlerin izini sürüyor. Balıkesir’de lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını büyük bir yolculuğa çıkaracak bu kitap, Balıkesir Kahvaltısı, Balıkesir Peynir Atlası ve Anıt Zeytin Ağaçları Atlası gibi özel bölümler içeriyor.

LEZZET YOLUNDA BİNLERCE KİLOMETRE

“Dünyada Türk mutfağı var olacaksa, geleneksel üretimle var olabilir. Şu an dünyanın en çok merak ettiği mutfak da bizim mutfağımız” diyen Ömür Akkor, daha önce yine Ketebe Yayınlarından çıkan kitabı “Türkiye Gastronomi Atlası” ile bu toprakların lezzetlerini okuyucu ile buluşturmuştu. Son iki yılında ise Balıkesir’e yoğunlaşan Ömür Akkor, Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odaları, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte el ele vererek bu atlası hazırlamaya başlamış. Balıkesirin her mevsiminde köylerinin ve ilçelerinin mutfağını ayrı ayrı deneyimleyen Akkor, şehrin her ilçesini detaylarıyla Balıkesir Gastronomi Atlası’nda bulabileceğimizi söylüyor. “Lezzet yolunda binlerce kilometre süren seyahatlerimin tecrübesi ile Balıkesir’in malzeme ve çeşitlilik açısından çok farklı olduğunu gördüm. Balıkesir’de yediğim kaymakların, höşmerimin, etin, kuzunun son derece kendine özgü bir tadının olduğunu ve coğrafyanın yapısına göre değişen zengin bir tat yelpazesi sunduğunu söyleyebilirim” diyor.

PEYNİR ZENGİNİ BİR İLÇE

50’nin üzerinde peynir çeşitliliğiyle Balıkesir’in Türkiye’nin bu anlamda en zengin ilçesi olduğunu söyleyen Akkor, 50’nin üzerinde peynir çeşitliliğin olduğuna dikkat çekerek “Ayvalık tarafına gittiğinizde Ege mutfağının hâkimiyetine rastlıyoruz, zeytin için bir cennet diyebiliriz.Hem Marmara hem Ege’ye hâkim, hem dağlık hem denize kıyısı var, hem mübadiller yaşıyor hem Yörüklerin yuvası olması hasebi ile çeşitliliği çok fazla” açıklamasını yapıyor. Ayrıca şehrin bir mutfak kimlik perspektifi olduğunu vurgulayan Akkor, Bursa ile komşu olmalarına rağmen mutfaklarının tamamen birbirinden farklı olduğunu söylüyor ve Balıkesir sofrasından üç favori lezzetini bizimle paylaşıyor: Havran keşkeği, Balya höşmerimi, Dursunbey ekmekleri.

Bu atlas ile keşfe çıkılsın

“Bu atlasla birlikte herkesin bu bayram ve yaz tatilinde Balıkesir’i keşfetmesini arzuluyorum” diyen Akkor, gittiği mekanlarda servis hizmetinden ziyade, lezzetli ve geleneksel yemekleri aradığını dile getiriyor ve ekliyor: “Ben şöyle düşünüyorum, ‘İlla bir mekanda beyaz masa örtüsü olsun. Dünyanın en iyi servisini yapsın’dan ziyade, ‘Esnaf olsun. Cebimizi çok yakmasın. Lezzetli yemekler yapsın. Geleneksellik vurgusu yapsın.’ düşünceleriyle Türkiye Gastronomi Atlası’nı hazırlamıştım. Aynı şey Balıkesir Atlası için de geçerli. Tabii Balıkesir’in farkı şu, Balıkesir’i sadece lokantalar gibi düşünmeyip, aynı zamanda üreticiye büyük bir önem gösterdik. Ben aslında bu kitabı Balıkesir üreticileri için yazdım. Onlara bir vefa borcum var diye düşündüm. Çünkü bu üreticiler hala geleneksel bir şekilde sabah saat 4.00’te uyanıp, sütünü sağıp, sağdığı sütten tereyağı ya da peynir yapıp, peynirden de höşmerim yaparak, götürüp pazarda satıyor. Pazardan getirdiği parayla tekrar kendine ürün alıyor”