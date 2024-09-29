Balkanlar’a uzanan şiir köprüsü

Türkiye’nin en köklü şiir ve edebiyat festivali “Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali” bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenleniyor. Festival Başkanı Adnan Özer: “Türkiyenin en köklü şiir festivallerinden biri olan festivalimizde bu sene amacımız Balkanlarla şiir üzerinden bağlarımızı daha sağlamlaştırmak, ülkeler arası edebiyat köprüleri kurmak” diyor.
Türkiye'nin en köklü şiir ve edebiyat festivali 'Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 6 Ekim tarihine kadar edebiyatseverlerle buluşuyor. Geçen yıl poetika teması ile düzenlenen festivalin takipçilerine bu yılki sürprizi ise festival sırasında İstanbul'un edebiyat atlasını çıkaracak 'Beyoğlu Şiir Rotası' gezisi. Onursal Başkanı'nın Doğan Hızlan olduğu Şiir Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen festivalin bu yılki odağı ise Balkan coğrafyası. Festival boyunca çoğunluğu Balkan ülkelerinden gelen, 12'si yurt dışından toplamda 28 şair şiir dinletisinden söyleşiye birçok etkinliğe katılacak. Festival Başkanı Adnan Özer: “Türkiyenin en köklü şiir festivallerinden biri olan festivalimizde bu sene amacımız Balkanlarla şiir üzerinden bağlarımızı daha sağlamlaştırmak, ülkeler arası edebiyat köprüleri kurmak. Ayrıca Şiir Derneği ile iş birliklerini geliştirmelerini ve gelecekte fiziki etkinliklerin karşılıklı artmasını hedefliyoruz” diyor. Özer, Balkanlar'dan gelen konuklar arasında aralarında Muhibbi Divanı, Cemal Süreya'nın 'Üvercinka'sının da yer aldığı 12 eseri Türkçeden Yunancaya aktaran, şu anda Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi hazırlayan Yunan şair Sophie Dionysopoulou, Gürcistan Eski Kültür Bakanı olan Gürcü şair Dato Mgradze gibi isimlerin de yer aldığını aktarıyor.
Beyoğlu'nun şiir duraklarının haritası festivalde çiziliyor
Festivalin edebiyatseverlere bu yılki sürprizi ise 'Beyoğlu Şiir Rotası' gezisi olacak. Gezi, 29 Eylül Pazar günü şair Adnan Özer rehberliğinde 'Günübirlik Edebiyat' alt başlığı ile gerçekleşecek. Şair Özer 14.00'da başlayacak gezi boyunca edebiyatçıların bir zamanlar Beyoğlu'ndaki önemli mahfilleri olan Baylan Pastanesi, Kamonda Apartmanı, divan Edebiyatı Müzesi, Eftalikos Kahvehanesi, Narmanlı Han, Lebon Pastanesi, Markiz Pastanesi, Nil Lokantası, Asmalı Mescit Caddesi, Elit Kahvesi, Pera Palas, Mısır Apartmanı, Nisuaz, Degüstasyon Lokantası, Papirüs ve Lambo gibi barları gezdirecek. Özer gezi boyunca edebiyatseverlere hem kendisinin hem de buralarda duraklayan edebiyatçıların meşhur anektodlarını aktaracak. Etkinlik kapsamında hazırlanan harita ile 'Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' Beyoğlu'nun Şiir Rotası'nı dolayısıyla İstanbul'un edebiyat atlasını çıkararak bir ilke daha imza atacak.
Açılış Rami’de mikrofon İstanbullularda
Açılış etkinlikleri 1 Ekim'de Rami Kütüphanesi bahçesinde ilk olarak saat 14.00'da başlayacak ve katılan herkesin mikrofonda şiir okuyabileceği 'Şiir Parkı/İstanbul Şiir Okuyor' programı olacak. Saat 14.00'da 172 numaralı salonda 'Söyleşili Şiir Okumaları', akşam 19.00'da ise bu kez festivalin şair konuklarının mikrofonda olacağı 'Uluslararası İstanbul Şiir Gecesi' yapılacak.