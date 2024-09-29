Balkanlar’a uzanan şiir köprüsü

Türkiye'nin en köklü şiir ve edebiyat festivali 'Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 6 Ekim tarihine kadar edebiyatseverlerle buluşuyor. Geçen yıl poetika teması ile düzenlenen festivalin takipçilerine bu yılki sürprizi ise festival sırasında İstanbul'un edebiyat atlasını çıkaracak 'Beyoğlu Şiir Rotası' gezisi. Onursal Başkanı'nın Doğan Hızlan olduğu Şiir Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen festivalin bu yılki odağı ise Balkan coğrafyası. Festival boyunca çoğunluğu Balkan ülkelerinden gelen, 12'si yurt dışından toplamda 28 şair şiir dinletisinden söyleşiye birçok etkinliğe katılacak. Festival Başkanı Adnan Özer: “Türkiyenin en köklü şiir festivallerinden biri olan festivalimizde bu sene amacımız Balkanlarla şiir üzerinden bağlarımızı daha sağlamlaştırmak, ülkeler arası edebiyat köprüleri kurmak. Ayrıca Şiir Derneği ile iş birliklerini geliştirmelerini ve gelecekte fiziki etkinliklerin karşılıklı artmasını hedefliyoruz” diyor. Özer, Balkanlar'dan gelen konuklar arasında aralarında Muhibbi Divanı, Cemal Süreya'nın 'Üvercinka'sının da yer aldığı 12 eseri Türkçeden Yunancaya aktaran, şu anda Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi hazırlayan Yunan şair Sophie Dionysopoulou, Gürcistan Eski Kültür Bakanı olan Gürcü şair Dato Mgradze gibi isimlerin de yer aldığını aktarıyor.