​Balkanlar’da bir sevda arayışı: Ah Tuna vah Tuna ​

“Ah Tuna Vah Tuna” tiyatro oyunu, Balkan harbinden sonra iki aşığın birbirlerine kavuşmak için Tuna Nehri boyunca uğradıkları şehirlerde yaşanan acılara tanıklık ediyor.

“Ah Tuna Vah Tuna” adlı tiyatro oyunu, Ali ve Zeynep adında iki aşığın Tuna Nehri boyunca yaptıkları yolculukta Osmanlı devletinin Balkanlar’dan çekilmesinin acılarına odaklanıyor. Hüseyin Süleyman’ın Aliş ve Zeynep hikayesinden uyarlanan oyun boyunca o büyük Osmanlı şehirlerini, oradaki kayıpları ve yenilgileri de görüyoruz. Oyunun yapımcısı ve sanat yönetmeni Nazif Tunç, “Ecdadın asırlarca fethetmeye çalıştığı, şehitler ve gaziler diyarı olarak bildiğimiz Balkanlar, 11 ay içerisinde terk edilmiş. Türk tiyatro tarihinin ilk önemli oyunlardan birisi Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’sinde bu mücadele anlatılır.

150 yıl sonra ilk

Üstün İnanç’ın Makedonya Gamzesi kitabının tiyatroya uyarlanması dışında 150 yıl boyunca Balkanlar’la ilgili tiyatro oyunu gerçekleşmemiş. 150 yıl sonra Balkanlar’daki mücadeleyi, Türklük ve Müslümanlık ruhunu, vatan için ölmeyi anlatmanın bir imkanını bulduk” diyor.

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Nazif Tunç

Rumeli gönül coğrafyamızda

Aliş ve Zeynep’in hikayesinde geçen bu aşk hikayesini 1913 şartlarına yerleştirdiğini söyleyen oyunun yazarı ve

yönetmeni Murat Akdağ, “Biz Zeynep’in aşk hikayesini yaşarken bir yandan da Balkan harbinin açtığı yaralara tanıklık ediyoruz. Üzerinden yüz yıl geçti, insanlar unuttu. Fakat bir hasret olarak hala yaşanıyor. Dün oyunu izleyen Rumeli derneklerinden yöneticiler, bana sarılıp ağladılar. Dedelerinin hikayeleri çünkü bunlar. Rumeli’nin en azından gönül coğrafyamızda olduğunu fark ettirmek istedik” diyerek hassasiyetini vurguluyor.

Murat Akdağ

Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde gala yapan oyun, Trakya ve Anadolu şehirleri sahnelerinde ve belediyelerin kültür merkezlerinde gösterimlerini sürdürecek.

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