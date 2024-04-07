Bayramda tatlıyı fazla kaçırmayın!

Ramazan ayı boyunca 2 öğün beslenmeye adapte olan vücutların daha az kalori alması gerekiyor. Az atıştırmaya alışan vücudun eski düzenine hızlı geçişiyle yorulabileceğini belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “ 2 öğün beslenmeye 1 ay boyunca adapte olmuş, susuzluğa, daha az kalori almaya, daha az atıştırmaya alışmış olan vücudu, önceki beslenme düzenine hızlı bir şekilde geçerek yormamak gerekli. Sindirim sisteminin ani değişikliklerden olumsuz etkilenebileceği unutulmamalı” dedi. Bayram sonrası normal beslenme düzenine hızlı geçiş yerine adım adım ilerlemenin önemine vurgu yapan Yiğit, “Ana öğünleri yatmadan 4-5 saat öncesinde tüketmek, ana öğünlerde çorba, salata ve yoğurt üçlüsünü bulundurmak daha az kalori almak son derece önemli. Bu kademeli geçiş daha sağlıklı hissetmeyi sağlayacak” diye konuştu.

PROTEİNLİ KAHVALTIYLA BAŞLAYIN

Bayramda güne proteinli bir kahvaltı ile başlanmasını tavsiye eden Yiğit, “Reçel, bal, tüketiminizi olabildiğince sınırlandırın. Masaya mümkünse küçük porsiyonlarda koymaya çalışın. Bayramlarda çoğu birey çalışmadığı veya tatilde olduğu için geç bir kahvaltı ve akşam yemeği tercih edilir. Bu 2 öğüne yoğurt, çiğ kuru yemiş ve taze meyve gibi bir ara öğün eklemek, geceleri şeker ihtiyacınızın azalmasına yardımcı olacaktır. Su tüketmeyi unutmayınız. Özellikle bayramlarda şeker tüketimiyle birlikte iştah kontrolü zorlaşmaktadır. Ancak yeterli miktarda su tüketildiğinde (kilo başına 35 ml) iştah kontrolü çok daha kolay olacaktır” diye açıkladı.

ZİYARETLERDE TATLIDAN KAÇININ

Bayram ziyaretlerinde kültürel olarak çeşit çeşit yemeklerin ikram edildiğini de dile getiren Yiğit, “Bu ikramların, genellikle hamur işi ve yağlı besinler oluyor. Bu besinler kan şekeri dengesini bozarak çoğunlukla karın çevresinde yağlanmaya sebep oluyor. Karın çevresinin yağlanması da kalp damar hastalıkları için risk faktörü… Bu nedenle misafirliklerde olabildiğince bu besinlerden kaçınmak gerekli. Eğer karşımızdaki kişiyi kıramıyorsak en azından ikramlar tadım porsiyonunda tüketilmeli” değerlendirmesi yaptı.







