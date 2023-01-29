Bebekler ilk adımı kütüphaneye atıyor

Çocuk kütüphanelerinin; çocukların okuma alışkanlığı edinmesinde, akranlarıyla sosyalleşebilmesinde, yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişmesinde katkısı büyük. Açılışı 13 Ocak’ta gerçekleşen Rami Kütüphanesi’nde yer alan bebek ve çocuk bölümü tam da bu amaçlara hizmet edecek şekilde düzenlenmiş. Sahip olduğu imkânlar sebebiyle açılışından bu yana halkın yoğun ilgi gösterdiği Rami Kütüphanesi, tam anlamıyla yaşayan bir kütüphane. Biz de sizler için Rami Kütüphanesi’nde yer alan bebek ve çocuk kütüphanelerini ziyaret ettik ve Rami Kütüphanesi Etkinliklerden ve Projelerden Sorumlu Müdür Yardımcılığı’na bağlı olarak görev yapan R. Sümeyye Horasan’la görüşerek kütüphanenin imkânları, hizmetleri üzerine sohbet ettik.

Çocuklarda okuma alışkanlığının oluşmasında, benzer yaşlardaki çocukların sosyalleşmesinde ve çocukların araştırma, bilgiye ulaşma becerilerinin gelişmesinde çocuk kütüphanelerinin katkısı büyük. Bu bağlamda çocuk kütüphaneleri nasıl bir rol üstleniyor?

Çocuk kütüphanelerinin temel amacı ye ni doğmuş çocuklar dâhil tüm çocukları öncelikle kütüphaneye alıştırmak, onlara kütüphaneyi sevdirmek. Zamanın değişmesiyle birlikte çocuklarımızın temiz alanlara da ihtiyacı var. Çocuklarımızın ebeveynleri ile gelebildikleri çağda bolca kütüphanede vakit geçirerek bunu alışkanlık hâline getirmelerini ve ilk gençlik zamanlarında da kütüphaneyi kullanmalarını sağlamak istiyoruz.

R. Sümeyye Horasan.

RAMİ YAŞAYAN BİR KÜTÜPHANE OLACAK

Çocukların kütüphanelerden azami şekilde faydalanmasını nasıl sağlarız?

Çocukların kütüphaneden azami derece fayda sağlamasını istiyorsak burayı yaşam merkezi hâline getirmeliyiz. Kütüphaneler sadece ders çalışılıp kitap okunan ve sessiz olunması gereken yerler olarak algılanıyor. Bakanlık olarak bu anlayışta değiliz. Kütüphaneleri, ziyaretçilerin kaliteli ve keyifle vakit geçirecekleri, etkinliklere katılacakları, yediden yetmişe öğrenme fırsatı sunan yaşayan kütüphaneler hâline getirmeye çalışıyoruz. “Çocuk kütüphanesinde şu da olsa” diyen bir çocuğumuzun dileğini yerine getirirsek o çocuğa ve onunla birlikte bunu henüz dilememiş birçok çocuğa ulaşmış ve onları kalıcı kullanıcımız hâline getirmiş oluruz. Kütüphaneleri; internete ulaşım gibi en basit ihtiyaçtan tutun robotik kodlama, sanal gerçeklik, yabancı dil, sanat, spor, müzik gibi alanları merak eden ancak özellikle ekonomik sebeplerden ötürü ulaşamayan çocuklarımız için fırsat eşitliği sunan mekânlar hâline getirebilmek hedefimiz.

ÇOCUKLARA KİTAPLA HARMANLANMIŞ ALANLAR SUNUYORUZ

Rami Kütüphanesi çocuklar için de pek çok imkânı barındırıyor. Bize bu imkânlardan söz edebilir misiniz?

Biz Rami Kütüphanesi’nde yaşamın ilk başından itibaren çocuklarımız için kitapla harmanlanmış alanlar sunuyoruz. Her yaş grubu için ayrı ayrı kütüphaneleri bünyesinde barındıran kütüphanemizde ayrıca müzik atölyesi satranç atölyesi, bireysel ve grup çalışma alanları, tiyatro ve seminer salonları, dene-yap atölyeleri, sergi alanları, farklı oturma alanlarıyla 51 bin metrekarelik peyzaj alanı içinde ücretsiz çay ve kek dağıtan, çorba dağıtan araçları, daha keyifli sohbetlere eşlik edebilmek için millet bahçesi içerisindeki cafe alanları mevcut. Ayrıca kadrolu kütüphanecilerin dışında çocuklarımız için alanında uzman çocuk gelişimcilerimiz de kadromuza dâhil.

ÇOCUKLARA GÖRE TASARLANMIŞ BİR KÜTÜPHANE

Ziyaretimizde gördük ki bebek ve çocuk kütüphanesi de çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Çocuk alanları oluşturulurken mekân tasarımında nelere dikkat edildi?

Mekân tasarımında önceliğimiz tarihi dokuya zarar vermeden restore etmekti. Rami Kütüphanesi hem çevre dostu tasarımı hem de uygulamalarıyla sürdürülebilir bir kütüphane deneyimi yaratmakta. Sunduğu sürdürülebilir kütüphane deneyimiyle hem çevreyi korumakta hem de diğer müze ve kütüphanelere örnek olmakta. Su kalitesinin takibi, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir altyapı ve enerji verimliliği sistemleri Rami Kütüphanesi’nin sürdürülebilir uygulamalarından bazıları. Rami Kütüphanesi ayrıca engelsiz yaşama uygun tasarıma sahip. Çocuk alanları küçük ziyaretçilerimizin sağlığına zarar vermeyecek şekilde doğal ahşaptan tasarlandı. Yine mekânların hijyen ve havalandırmasına azami derecede dikkat ediyoruz.

Çocuklar buraya geldiklerinde hangi tür kitapları bulabilirler? Ödünç kitap alma sistemi aktif mi?

Çocuklarımız burada ilgi alanları dâhilinde aradıkları tüm kitapları bulabilirler. Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen sert kapaklı bebek kitaplarından okul öncesi yayınlarına, ilk okuma kitaplarından gençlik kitaplarına kadar geniş bir derlemeye sahibiz. Ödünç alma sistemimiz de şu an aktif.

ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Kütüphane içerisinde oyun bölümü ve atölyeler de görüyoruz. Burada hangi çalışmalar yapılıyor ve yapılacak?

0-6 yaş grubu için aileleri ile girebilecekleri serbest oyun alanı, çocukların gelişim alanlarını destekleyen dene-yap temalı etkinliklerimiz, etkileşimli kitap okuma saatlerimiz, akıl oyunları atölyemiz, anne-çocuk ve baba-çocuk etkinliklerimiz, müzik ve ritim temalı etkinliklerimiz yapılıyor. Kendimizi daha da geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Çocuklarını kütüphaneye getiren ebeveynler burada nasıl vakit geçirebilirler? Onlar için nasıl imkânlar sunuluyor?

Çocuklarını kütüphaneye getiren aileler için ders çalışacakları, kitap okuyacakları okuma salonlarımız mevcut. Ayrıca yetişkinler için çeşitli seminerler, atölye çalışmaları ve sergiler düzenliyoruz. Millet bahçesinde de sohbet etmek isteyenler için cafelerimiz mevcut.

Tatilin ilk haftasında çocuklar için düzenlenen pek çok etkinlik vardı. Peki, yarıyıl tatilinin ikinci haftasında çocuklar için hangi etkinlikler var?

Çocuklar için sanat ve müzik atölyesi, sinema saati, drama atölyesi, akıl oyunları seansları, origami ve yaratıcı yazarlık atölyeleri planlıyoruz. Ziyaretçilerimiz etkinliklerimizi sosyal medya üzerinden takip edebilirler.











