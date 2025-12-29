Beyaz masalın başkenti Palandöken

Erzurum’un heybetli bekçisi ve kristal karların diyarı Palandöken, misafirlerine masalsı bir deneyim yaşatıyor. Kayakseverlere 12 kilometre kesintisiz kayak imkanı sunan Palandöken'de turizmciler yeni yıl için tüm hazırlıklarını tamamlayarak yüzde 90 doluluk oranına ulaşmayı hedefliyor.
Erzurum'un heybetli bekçisi Palandöken’i dünyadaki diğer kayak merkezlerinden ayıran en büyük özelliği meşhur "kristal kar" yapısına sahip olması. Nem oranının düşüklüğü sayesinde elmas tozu gibi parlayan karlar, kayakçıların altında adeta yumuşak bir bulut denizi hissi uyandırıyor. Profesyoneller için teknik bir avantaj sağlayan bu doku, amatörler için ise öğrenme sürecini keyifli bir eğlenceye dönüştürüyor. Ziyaretçiler, Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise üçüncü en uzun pistinde 12 kilometre boyunca kesintisiz kayak yapmanın özgürlüğünü tadıyor. Ejder 3200 Tepesi’nden aşağı süzülen sporcular, her virajda Erzurum’un geniş ovalarını ve kış güneşinin büyüleyici oyunlarını seyredebiliyor.
GÖKYÜZÜNDE VE PİSTLERDE GECE GÜNDÜZ MACERA
Palandöken'deki macera sadece pistlerle sınırlı değil. Kapalı gondollarla zirveye çıkan adrenalin tutkunları, 3 bin 200 rakımda kanatlarını açarak yamaç paraşütü yapıyor. Erzurum’un tarihi silüetini kuş bakışı izleyen sporcular, gökyüzünün sessizliğinde doğayla bütünleşiyor. Güneş battığında ise Palandöken’de hayat durmuyor. Güçlü ışıklandırmalar sayesinde pistler gümüşten yollara dönüşüyor ve gece kayağı imkanıyla 12 saat kesintisiz macera yaşanabiliyor. Kayak sonrasında otellerden yükselen odun ateşi kokusu ve sıcak çay sohbetleri, günün yorgunluğunu unutturan en güzel detaylar olarak dikkat çekiyor.
ADRENALİN TUTKUNLARININ UĞRAK ADRESİ
Sadece kayak değil; snowboard, kızak, buz duvarı tırmanışı, dev salıncak, zipline ve lastik raftingi gibi seçeneklerle Palandöken tam bir kış festivali alanına dönüşmüş durumda. Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı merkezde, güvenlik önlemleri de en üst seviyede tutuluyor. Turizmciler yılbaşı için tüm hazırlıklarını tamamlayarak yüzde 90 doluluk oranlarına ulaşmayı hedefliyor. Yeni yıla Palandöken’de girecek misafirleri; meşaleli gösteriler, havai fişek şölenleri ve eşsiz lezzetler eşliğinde unutulmaz bir gece bekliyor.
Her gün kesintisiz uçuş
- Türk Hava Yolları (THY), Erzurum'un eşsiz kış atmosferine ulaşmak isteyen yolcuları için İstanbul ve Ankara gibi ana merkezlerden her gün düzenli seferler düzenliyor. Modern filosuyla konforlu bir uçuş deneyimi sunan THY, özellikle kış sezonunda artan talebi karşılamak amacıyla ek seferler koyarak şehri dünyaya bağlıyor. Havalimanına iniş yapan misafirler, THY’nin sunduğu kaliteli hizmetle yolculuklarını tamamlarken, Palandöken’in kristal karlarıyla buluşmanın heyecanını yaşıyor.
ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE’DEN TARİHİ TAŞHAN’A
- Palandöken’in modern yüzünün hemen yanı başında, Erzurum’un binlerce yıllık köklü geçmişi tüm görkemiyle ziyaretçileri selamlıyor. Şehrin sembolü haline gelen Çifte Minareli Medrese, Selçuklu mimarisinin en zarif örneklerinden biri olarak tarihin derinliklerini günümüze taşıyor. Hemen yakınındaki Üç Kümbetler, gizemli ve vakur duruşuyla Anadolu’daki anıt mezar geleneğinin en eşsiz izlerini yansıtıyor. Şehrin merkezinde yükselen Erzurum Kalesi ve içindeki Saat Kulesi, kenti kuş bakışı izleme imkanı sunarken; ihtişamlı kapısıyla Yakutiye Medrese, çini süslemeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Milli mücadelenin kilit noktalarından biri olan Erzurum Kongre Binası ise şehrin vatansever ruhunu yeniden canlandırıyor. Tarihi ipek yolu üzerinde yer alan Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan), günümüzde hala oltu taşı işçiliğinin kalbi olarak misafirlerini ağırlıyor. Erzurum, her bir köşesindeki bu tarihi dokuyla misafirlerine sadece bir kış tatili değil, adeta zamanda bir yolculuk vaat ediyor.
İç ısıtan Erzurum lezzetleri
- Palandöken’in dondurucu soğuğunda geçen adrenalin dolu saatlerin ardından, Erzurum’un köklü mutfak kültürü adeta iç ısıtan bir ödül gibi misafirleri karşılıyor. Şehrin dünyaca ünlü lezzeti Cağ Kebabı, odun ateşinde ağır ağır pişerek damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Tescilli Erzurum Civil Peyniri ve yanında sunulan sıcak tandır ekmeği ise kahvaltıların vazgeçilmezi oluyor. Soğuk kış günlerinin şifası olarak bilinen, bol yoğurtlu ve aş otlu Ayran Aşı Çorbası içleri ısıtıyor; incecik açılan hamuruyla meşhur Kıymalı Su Böreği ise sofraların baş tacı ediliyor. Bu lezzet şöleninin finali, kıtır kıtır dokusuyla damakları şenlendiren meşhur Erzurum Kadayıf Dolması ile yapılıyor. Erzurum’un bu zengin mutfağı, kayak tatilini sadece spor dolu bir gezi olmaktan çıkarıp, aynı zamanda iştah kabartan bir gastronomi yolculuğuna dönüştürüyor.