Beyaz masalın başkenti Palandöken

Palandöken’in modern yüzünün hemen yanı başında, Erzurum’un binlerce yıllık köklü geçmişi tüm görkemiyle ziyaretçileri selamlıyor. Şehrin sembolü haline gelen Çifte Minareli Medrese, Selçuklu mimarisinin en zarif örneklerinden biri olarak tarihin derinliklerini günümüze taşıyor. Hemen yakınındaki Üç Kümbetler, gizemli ve vakur duruşuyla Anadolu’daki anıt mezar geleneğinin en eşsiz izlerini yansıtıyor. Şehrin merkezinde yükselen Erzurum Kalesi ve içindeki Saat Kulesi, kenti kuş bakışı izleme imkanı sunarken; ihtişamlı kapısıyla Yakutiye Medrese, çini süslemeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Milli mücadelenin kilit noktalarından biri olan Erzurum Kongre Binası ise şehrin vatansever ruhunu yeniden canlandırıyor. Tarihi ipek yolu üzerinde yer alan Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan), günümüzde hala oltu taşı işçiliğinin kalbi olarak misafirlerini ağırlıyor. Erzurum, her bir köşesindeki bu tarihi dokuyla misafirlerine sadece bir kış tatili değil, adeta zamanda bir yolculuk vaat ediyor.