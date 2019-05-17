Beykoz Billur ve Cam Müzesi kuruluyor

TBMM Milli Saraylar tarafından ilçenin ilk nitelikli müzesi olarak kurulan “Beykoz Billur ve Cam Müzesi”nde Selçuklu’dan günümüze cam sanatını anlatan tarihi eser, obje ve ürünler yer alacak.

Tarihi Abraham Paşa Köşkü’nde Beykoz Korusu içinde yaklaşık 400 dönüm arazi üzerinde bulunan Tarihi Abraham Paşa Köşkü’nde yapım çalışmaları devam eden müzede ağırlıklı olarak Milli Saraylar’ın envanterine kayıtlı eserler yer alacak.

13 sergi salonuyla ziyarete açılacak

Bin 400 metrekarelik kapalı alanı bulunan köşk, dönemlerine göre 13 sergi salonuyla düzenlenerek ziyarete açılacak. Camın ham maddesiyle başlayan yolculukta Selçuklu ve Osmanlı Saraylarından eserler ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Beykoz Salonu Müzede en büyük alan Beykoz camlarına ayrılacak.

Beykoz’un simgesi çeşm-i bülbül ürünler, sürahiler, gülabdanlar, zarif ve özgün Beykoz işi camlar geniş bir yelpazede sergilenecek. Ayrıca çeşm-i bülbül yapımını anlatan bir video gösterilecek. Mekânda cam ustalarının alın terine karışan pipolar, makaslar, kalıplar ile çeşitli cam yapım aletleri de yer alacak. Başkan Murat Aydın:

“İlçemiz Çok Değerli Bir Müzeye Kavuşuyor” Yapımı devam eden müzede incelemelerde bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: “Beykoz’un camcılık alanında sahip olduğu birikim çok önemli. İlçemiz kısa sürede çok değerli bir müzeye kavuşuyor. Müzemiz açıldığında Beykoz’un zengin cam mirası bir kez daha gözler önüne serilecek ve çok daha fazla kişiye ulaşacak.” dedi.

“Beykoz Billur ve Cam Müzesi”nin peyzaj düzenlemelerinin ardından yıl sonunda ziyarete açılması planlanıyor.

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