İstanbul’da tarihten bu yana esnafların merkezi konumunda olan Mahmutpaşa’daki Hacopulo Han’dayız. Han’a girildiğinde dükkânlar arasında bir dükkân var ki dükkanın ismi gibi (Gani Manifatura) gani gönüllü bir isim sizi karşılıyor. Dostlarının ifadesiyle sanki bir dergâha girer gibi bir sükûnet ve huzur içerisinde içeri giriyorsunuz. Burası eski tabirle bir “Bezzaz” dükkânı, yani kumaşçı. Dükkânın ya da dergâhın bekçisi ise Yaşar Bostan.

2022 yılında aramızdan ayrılmış, o muhitte çalışan pek çoğumuzun belki de her gün gelip geçtiği bu mekânın sahibi Yaşar Bostan, dostlarının, yakınlarının tanıklıkları ile “Bezzaz- Yaşar Bostan Kitabı,”yla (Haz. Yahya Bostan, Rıza Kurtuluş, Beyan yay. 2023, 140 s.) raflarımızdaki yerini aldı. 14 Yaşında babasının okumak mı, çalışmak mı tercihine karşılık, çalışmayı tercih eden ve o tarihte girdiği Sultanhamam’dan tam 60 yıl sonra (2020 yılında) hastalığı sebebiyle ayrılmak durumunda kalan Yaşar Bostan, kelimenin tam manasıyla “Bilge bir tüccar”dır. Aslında dostlarının beyanlarına bakıldığında kendisinin çalışma hayatı kısmı oyalanma ve maişetten ibarettir. O hep ilim meclisinde bulunmuş, okumuş, hep tefekkür etmiş bir şahsiyettir. Hikmet Zeyveli onun için “çoğu insan beyniyle konuşur, fakat Yaşar kalbiyle konuşurdu” (s.26) demiş.

DOSTLARI ANLATIYOR

Kitapta Yahya Bostan, Atıf Hüseyin Besli, iş ortağı şair Cahit Koytak, Rıza Kurtuluş, Nurettin Durman, Mehmet Akif Ersin, Metin Önal Mengüşoğlu, Hikmet Zeyveli, Prof. Dr. Mustafa Samastı ve onlarca isim Yaşar Bostan hakkında şahitliklerini kaleme almışlar.

Yaşar Bostan, kitapta da ifade edildiği gibi sıradan bir esnaf ya da tüccar değil. 1970’li yıllarda fikriyatına inandığı Milli Selamet Partisi çizgisinden gençlerin ağabeyi, bir dönem İslâmi neşriyatın öncü sesi olan Hilal mecmuasının çıkışına destek olmuş bir isim, okuma ve Kur’an ders halkalarının müdavimi, İsmet Özel, Topal Sait, Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, Prof. Dr. Mahmut Kaya gibi edebiyat, ilahiyat, düşünce alanlarında isim yapmış pek çok sima ile teşriki mesaisi olmuş bir isimdir.

Yaşar Bostan’ın “Bezzaz” dükkanı için Rıza Kurtuluş şunu söylüyor: “Dükkanı, dostlarını ağırladığı, sohbet ettiği ve ikramda bulunduğu bereketli bir dergâh gibiydi. Bizleri oraya çeken alışveriş değildi; misafirperver, hoş sohbet ve mükrim bir dostun sıcaklığı idi. Onun dükkânını diğerlerinden farklı kılan bir özelliği bu idi.” (s.33)

Mehmet Akif Ersin de 1980’li yıllarda yaşadığı hatırayı naklediyor. Yaşar Bostan 1980’li yıllarda Cahit Koytak’la birlikte yıllarca çalıştığı Gani Manifatura’nın karşısına bir dükkan açarlar. Ersin’in o tarihlerde dükkâna uğradığı bir gün Yaşar Bostan, “hadi seninle İsmet abiye gidelim” der. İsmet abi kim diye sormadan gidilen Cağaloğlu’nda İnsan Yayınları bürosunda sohbete başlanır. İsmet abi, besmeledeki “b” harfi cerinin ne anlama geldiğini mevzu yapar. Sonrasında “Rahman-Rahim olan Allah adıyla” diye bir çeviri yapar, Ersin ise “Rahman-Rahim Allah adına” şeklinde çevrilmesinin doğru olduğunu ifade eder. İsmet abi ise ilk kez böyle bir anlam duyduğunu ve araştıracağını söyler. Mekândan çıkarlar. Yaşar Bostan, bu kişinin İsmet Özel olduğunu söylediğinde çok şaşırdığını ifade ediyor.

Yaşar Bostan, Cahit Koytak’ın ifadesi ile arı, duru, erdemli “Son Sahabe” gibi bir hayat yaşamış. Rahmet olsun.







