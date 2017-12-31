Bir karede bir dünya yürek

Sanattan siyasete, spordan teknolojiye 2017 yılının fotoğraf karelerini Yeni Şafak Pazar okurları için derledik. Yemen'deki açlık, Ampute Milli Takımı'nın başarısı, mültecilerin dramı, Usain Bolt'un son koşusu bir yana bu yılın bizim için en etkili fotoğrafı 16 yaşındaki Filistinli Cüneydi'nin 20 kadar İsrail askeri arasında gözaltına alındığı Wisam Hashloumn imzalı fotoğraf, bir karede bir dünya yüreğin cesareti oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan’ın Novi Pazar kentinde Boşnak Milli Konseyini ziyaret etti. Oradaki kız çocuğunun sevgi gösterisi hafızalara kazındı.
Fotoğraf: Kayhan Özer
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylaması sonucu kutlamaları sırasında AK Parti İl Başkanlığı önü.
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilanın ardından Filistin’de büyük protestolar yaşandı. Batı Şeria’nın El-Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında 16 yaşındaki Fevzi Cüneydi’nin gözaltına alınma anı yılın en çarpıcı karesi oldu.
Fotoğraf: Wisam Hashloumn
Toronto Üniversitesi’nden bir psikolog olan Kang Lee, çocukların yaşlandıkça nasıl sofistike yalancılar olduklarını araştırdı. Araştırma asistanı Darshan Panesar ve dokuz yaşındaki Amelia Tong, Lee’nin çalışmalarında kullandığı yakın kızıl ötesi spektroskopi teknolojisini böyle sergiledi.
Fotoğraf: Dan Wınters
Ampute milli takımından bir oyuncu şampiyonluğu kutlarken.
Fotoğraf: Abdullah Çoşkun
İstanbul’daki 15 Temmuz anma gününden bir kare.
Fotoğraf: Elif Öztürk
Libya kıyılarında 500’den fazla insanı barındıran bir tekneye doldurulan ve havasızlıktan ölmek üzere olan mülteciler.
Fotoğraf: Mathieu Willcocks
Açlığın pençesinde kıvranan Somali’deki hasta çocuklar ve anneleri.
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman
Laguna San Ignacio’daki teknedeki bir turistin gri balinayı sevdiği an.
Fotoğraf: Thomas P. Peschakü
National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nda, insan kategorisinde birinciliği bir Türk kazandı.
Fotoğraf: Funda Dilek Uyar
Venezuela’da Başkan Nikolas Maduro aleyhine düzenlenen gösterilerde hırsızlık yaptığı söylenerek ateşe verilen bir adam.
Fotoğraf: Marce Bello
Sırbistan’da hayata tutunmaya çalışan Suriyeli mülteciler.
Fotoğraf: Muhammed Muhasıen
Deaş terör örgütünün Musul’a saldırısının ardından bir baba bebeğiyle ağlayarak Irak özel kuvvetlerine doğru koşuyor.
Fotoğraf: Goran Tomasevic
Kenya Nairobi’deki protestolarda bir kadın, ölen yakını için haykırıyor.
Fotoğraf: Thomas Mukoya
Suriye’nin başkenti Şam’ın Doğu Guta bölgesinde yer alan yerleşim yeri ve çarşıya düzenlenen hava saldırısı sonrası.
Fotoğraf: Diaa Al Din
Arakan Müslümanları Myanmar’dan Bangladeş’e kaçarken.
Fotoğraf: Hannah Mckay