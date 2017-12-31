Bir karede bir dünya yürek

2017 yılına damgasını vuran en iyi fotoğraf karelerinden bazılarını sizin için derledik.

Sanattan siyasete, spordan teknolojiye 2017 yılının fotoğraf karelerini Yeni Şafak Pazar okurları için derledik. Yemen'deki açlık, Ampute Milli Takımı'nın başarısı, mültecilerin dramı, Usain Bolt'un son koşusu bir yana bu yılın bizim için en etkili fotoğrafı 16 yaşındaki Filistinli Cüneydi'nin 20 kadar İsrail askeri arasında gözaltına alındığı Wisam Hashloumn imzalı fotoğraf, bir karede bir dünya yüreğin cesareti oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan’ın Novi Pazar kentinde Boşnak Milli Konseyini ziyaret etti. Oradaki kız çocuğunun sevgi gösterisi hafızalara kazındı.

Fotoğraf: Kayhan Özer



Anayasa değişikliği için yapılan halk oylaması sonucu kutlamaları sırasında AK Parti İl Başkanlığı önü.

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Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman



ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilanın ardından Filistin’de büyük protestolar yaşandı. Batı Şeria’nın El-Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında 16 yaşındaki Fevzi Cüneydi’nin gözaltına alınma anı yılın en çarpıcı karesi oldu.



Fotoğraf: Wisam Hashloumn

Toronto Üniversitesi’nden bir psikolog olan Kang Lee, çocukların yaşlandıkça nasıl sofistike yalancılar olduklarını araştırdı. Araştırma asistanı Darshan Panesar ve dokuz yaşındaki Amelia Tong, Lee’nin çalışmalarında kullandığı yakın kızıl ötesi spektroskopi teknolojisini böyle sergiledi.

Fotoğraf: Dan Wınters

Ampute milli takımından bir oyuncu şampiyonluğu kutlarken.

Fotoğraf: Abdullah Çoşkun

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İstanbul’daki 15 Temmuz anma gününden bir kare.

Fotoğraf: Elif Öztürk



Libya kıyılarında 500’den fazla insanı barındıran bir tekneye doldurulan ve havasızlıktan ölmek üzere olan mülteciler.

Fotoğraf: Mathieu Willcocks

Açlığın pençesinde kıvranan Somali’deki hasta çocuklar ve anneleri.

Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Laguna San Ignacio’daki teknedeki bir turistin gri balinayı sevdiği an.

Fotoğraf: Thomas P. Peschakü

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National Geographic 2017 Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nda, insan kategorisinde birinciliği bir Türk kazandı.

Fotoğraf: Funda Dilek Uyar

Venezuela’da Başkan Nikolas Maduro aleyhine düzenlenen gösterilerde hırsızlık yaptığı söylenerek ateşe verilen bir adam.

Fotoğraf: Marce Bello

Sırbistan’da hayata tutunmaya çalışan Suriyeli mülteciler.

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Fotoğraf: Muhammed Muhasıen

Deaş terör örgütünün Musul’a saldırısının ardından bir baba bebeğiyle ağlayarak Irak özel kuvvetlerine doğru koşuyor.

Fotoğraf: Goran Tomasevic

Kenya Nairobi’deki protestolarda bir kadın, ölen yakını için haykırıyor.

Fotoğraf: Thomas Mukoya

Suriye’nin başkenti Şam’ın Doğu Guta bölgesinde yer alan yerleşim yeri ve çarşıya düzenlenen hava saldırısı sonrası.

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Fotoğraf: Diaa Al Din

Arakan Müslümanları Myanmar’dan Bangladeş’e kaçarken.

Fotoğraf: Hannah Mckay