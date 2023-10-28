Bir sepet hayâl peşinde

Usta hikâyeci

Recep Seyhan

, kitaplarıyla çok geç tanıştığım bir yazar. Okumanın nasip işi olduğunu bildiğimden, “Vardır bunda bir hayır” deyip geçtim. Seyhan'ı hatırlıyorum fakat nereden? Belki gazete; kısa bir süre

Yeni Şafak

'ta çalışmıştı. Belki de

İLESAM