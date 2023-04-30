Brezilya sadece futbol değildir

Uca-Uca adlı Brezilya yerli güreşi.
Brezilya denince akla ilk futbol gelir. Copacabbana Plajı'ndan, favelalara kadar meşin yuvarlağın üç direk arasına atmak için mücadele verilmediği bir yer bulmanız imkansızdır. Ancak bir de bu ülkenin Amazonlar gibi bir coğrafyası ve orada yaşayan yerli halkı var. Ve bu halk kendi kültürülerini yaşatmak için sporu da kullanıyorlar. Seattle Times’ın haberine göre, Güneydeki Sao Paulo eyaletinde geçen hafta sonu yapılan iki günlük yarışma tam olarak Olimpiyatlar değildi, ancak geçmişin dostane ruhunun bir kısmı Guarani, Tupi-Guarani ve Fulnió etnik kökenlerinden yaklaşık 120 sporcu ve bunların Yerli olmayan 21’i arasında yankılandı. arkadaşların Piacaguera Yerli topraklarında rekabet ettiler.
Er meydanı Uca-Uca
Program, beyaz adama ait oyunlarla, yerel geleneklerin bir karışımıydı; okçuluk, halat çekme, futbol, Uca-Uca adlı Brezilya yerli güreşi, sahilde kütük taşıma bayrak yarışı, dart üfleme ve diğerleri. Mızrak ve taş atma müsabakalarına yağmurlu hava nedeniyle ara verildi. Yerli badminton kategorisinde oynayacak yeterli kişi olmadığı için iptal edildi. Sao Paulo’nun 138 kilometre (86 mil) güneyinde bir sahil şehri olan Peruibe çevresindeki 17 köye yayılmış olan yerli halklar, spor etkinliklerini kültürlerinin diğer kutlamaları sırasında sık sık düzenlerler. Ancak 2024 Paris Olimpiyatları’ndan bir yıl önce gençler arasında, yaşlıların bölgedeki miraslarını pekiştirmeyi umdukları bir solo spor müsabakasına yeterince ilgi gösterdiği belirtildi. Her yıl nisan ayı, Brezilya’da yerli halkı farkındalık ayı olarak değerlendiriliyor.