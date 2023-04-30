Brezilya sadece futbol değildir

Brezilya denince akla ilk futbol gelir. Copacabbana Plajı'ndan, favelalara kadar meşin yuvarlağın üç direk arasına atmak için mücadele verilmediği bir yer bulmanız imkansızdır. Ancak bir de bu ülkenin Amazonlar gibi bir coğrafyası ve orada yaşayan yerli halkı var. Ve bu halk kendi kültürülerini yaşatmak için sporu da kullanıyorlar. Seattle Times’ın haberine göre, Güneydeki Sao Paulo eyaletinde geçen hafta sonu yapılan iki günlük yarışma tam olarak Olimpiyatlar değildi, ancak geçmişin dostane ruhunun bir kısmı Guarani, Tupi-Guarani ve Fulnió etnik kökenlerinden yaklaşık 120 sporcu ve bunların Yerli olmayan 21’i arasında yankılandı. arkadaşların Piacaguera Yerli topraklarında rekabet ettiler.