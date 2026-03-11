Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor

"Hayır bakkalında mübarek Ramazan ayı ile beraber yardım en üst seviyeye ulaşıyor. Bizden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yetime, ihtiyaç sahibine yardım etmek kadar güzel bir şey yoktur. Çok değerli dostlarımız var. Hayır bakkalına yardım ediyorlar ve isimlerini bile söylemiyorlar. Böyle insanların toplum içerisinde olması bir değerdir. Bu şekilde gıdaları halka dağıtıyoruz. Herkes bize teşekkür ediyor ve bizde vesile olmuş oluyoruz. Bu bakkalda para değil dua geçiyor. Bu duaların da karşılığını alıyoruz"