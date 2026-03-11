Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor

Sivas'ta hayırseverlerin desteğiyle bir caminin müştemilatında 4 yıl önce kurulan hayır bakkalı, bölgenin dayanışma ağına dönüştü. Ramazan ayıyla birlikte yardımın en üst seviyeye ulaştığı bakkalda, para yerine dua ile alışveriş yapılıyor.
Sivas’ta bir cami müştemilatında kurulan hayır bakkalı, hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz temel gıda ve hijyen malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.
Sivas’ın Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin Camii müştemilatında yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen hayır bakkalı, ilk kurulduğu dönemde yalnızca 10 ihtiyaç sahibine destek veriyordu. Zamanla hayırseverlerin katkılarının artmasıyla büyüyen bakkal, bugün geniş bir dayanışma ağına dönüştü. Raflarında bakliyat, un, yağ ve şeker gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen malzemelerinin de bulunduğu hayır bakkalından yaklaşık bin kişi ücretsiz olarak yararlanabiliyor. İhtiyaç sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden gerekli ürünleri temin ederek, temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayır bakkalı, mahallede dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlenmesine de katkı sağlıyor.