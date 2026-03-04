Yeni Şafak
Ramazan sofralarında paylaşmanın tadı

Ramazan sofralarında paylaşmanın tadı

4/03/2026, Çarşamba
Klasik tatların pratiklikle buluştuğu bu özel ayda, paylaşmanın tadı sofralarda hissedilsin.

Ramazan ayı, paylaşmanın ve bir araya gelmenin en anlamlı zamanlarından biri. Gün boyu süren sabrın ardından kurulan iftar sofraları, sevdiklerimizle buluştuğumuz; lezzetin, sohbetin ve birlik duygusunun öne çıktığı özel anlara dönüşüyor. Pek Food, Ramazan boyunca sofralara eşlik eden klasik tatları, pratik çözümlerle buluşturuyor.

İftar sofralarında hem doyurucu hem de rahat tüketilebilen bir ana yemek alternatifi arayanlar için Pek Food Mantı, ev mutfağının sıcaklığını modern mutfak kolaylığıyla sunuyor. İnce ve yumurtalı hamuru, bol dana kıymalı iç harcı ve temiz içeriğiyle her lokmada samimi bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Kısa sürede hazırlanabilmesi sayesinde Ramazan’da iftar hazırlıklarını zahmetsiz hale getiriyor.

Sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan Pek Food Klasik Lahmacun ise bol kıyması, özenle seçilmiş sebzeleri ve dengeli baharat kullanımıyla Ramazan sofralarında her damak zevkine hitap ediyor. Taze yeşillikler ve limon eşliğinde sunulduğunda, kalabalık iftar sofralarının lezzetli eşlikçilerinden biri haline geliyor.

Geleneksel tatlara farklı bir dokunuş arayanlar için nar ekşisi ve cevizle zenginleştirilen lahmacun, dengeli lezzet profili ve incelikli tadıyla sofralara modern bir yorum getiriyor. Nar ekşisinin hafif ekşiliği ile cevizin kendine özgü tadı, lahmacunu alışılmışın dışında ama uyumlu bir lezzete dönüştürüyor.

İftar sonrası ya da çay saatlerinde sofralara eşlik eden Milföy Hamuru ise pratikliği ve çok yönlü kullanımıyla Ramazan boyunca mutfakların kurtarıcısı oluyor. Tatlıdan tuzluya farklı tariflerle kolayca hazırlanabilen Milföy Hamuru, sofralara keyifli ve paylaşmaya uygun lezzetler ekliyor.

Ramazan ayının huzurunu ve paylaşma kültürünü aynı sofrada buluşturan Pek Food lezzetleriyle, iftar sofralarınızı daha da anlamlı hale getirin. Klasik tatların pratiklikle buluştuğu bu özel ayda, paylaşmanın tadı sofralarda hissedilsin.

